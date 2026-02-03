強風と荒天で止まった梁熙英の優勝挑戦

韓国勢による２０２６年シーズンの米女子ツアー（ＬＰＧＡ）開幕戦制覇は、天候の壁に阻まれた。梁熙英（ヤン・ヒヨン）は１日、米フロリダ州オーランドのレイク・ノナ・ゴルフ＆カントリークラブ（パー７２）で行われたヒルトン・グランド・バケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ第３ラウンドで、１６番（パー４）までにスコアを３つ伸ばし、首位で３ラウンドを終えていたネリー・コルダ（米国）を３打差で追っていた。しかし、悪天候の影響で競技が中断され、良い流れを維持できなかった。その後、ＬＰＧＡツアー事務局は「低気温と強風に加え、一部区間でコースが硬化しており、公正で一貫した競技条件を保つのが難しい」として、当初４ラウンド（７２ホール）予定だった大会を３ラウンド（５４ホール）に短縮すると発表した。２日、残っていた第３ラウンドを再開した梁熙英は、１７番（パー３）と１８番（パー４）をともにパーとし、スコアを伸ばせなかった。差を詰められないまま、通算１０アンダー２０６で単独２位となった。梁熙英は「周囲からは『残り２ホールで３打伸ばせばプレーオフ』と言われていたが、このコンディションでパーを守れたのは悪くない結果だ」と話した。コルダ（１３アンダー２０３）はこの日コースに出ることなく、１年３か月ぶりの通算１６勝目を挙げた。ＬＰＧＡツアーのデビュー戦に臨んだファン・ユミン（２３）も天候の影響を受けた。１７、１８番の残り競技で、１７番にトリプルボギーをたたき、３位タイから５位タイ（５アンダー２１１）に後退した。一方、男子では金施佑（キム・シウ）が同日終了した米男子ツアー（ＰＧＡ）のファーマーズ・インシュアランス・オープンで、通算１６アンダー２７２の共同２位に入った。最終ラウンドは４バーディー、１ボギーで６９をマークした。優勝はジャスティン・ローズ（イングランド、２３アンダー２６５）だった。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com