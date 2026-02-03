ミラノ地下鉄に刻まれたＫショートトラックの五輪史

２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の取材期間中、記者が最も頻繁に行き来する場所は、メインプレスセンター（ＭＰＣ）だ。ＭＰＣにつながる地下鉄駅は、１号線のアメンドラ駅と５号線のポルテッロ駅。そのポルテッロ駅で目を引いたのは、路線案内図の横の壁一面を覆うイラストだった。２０１８年平昌（ピョンチャン）冬季五輪に出場したショートトラック選手たちが、コーナーを駆け抜ける躍動的な姿が描かれている。近づいてみると、「２０１８年平昌冬季五輪ショートトラック男子１０００メートル準決勝」の場面だった。ホームドアの上には「The Republic of Korea」と数字の「５３」が記されている。隣には「１１」という数字とともに、イタリアのショートトラック英雄、アリアンナ・フォンタナの名前が刻まれていた。冬季五輪ショートトラックで通算最多メダルを獲得した国（韓国）と、個人として最多メダルを持つ選手（フォンタナ）を示したものだ。ホームドア周辺のグラフィックは、ショートトラックの五輪史をたどる内容となっていた。種目別メダリストの一覧には、見慣れた韓国人選手の名前が並ぶ。とりわけ目を引いたのは、「ショートトラックの女王」で、今大会の韓国選手団女子主将を務める崔玟楨（チェ・ミンジョン）だった。崔玟楨は２０１８年平昌大会と２０２２年北京大会を通じ、五輪通算で金メダル３個、銀メダル２個を獲得している。韓国国籍とロシア国籍の両方で金メダルを獲得した安賢洙（ロシア名ビクトル・アン）の名もあった。国籍を変更して複数の五輪に出場した選手の名前には「＊」が付され、「Ａｎ Ｈｙｕｎ‐ｓｏｏ＊」と「Ｖｉｋｔｏｒ Ａｎ＊」が併記されていた。男子１５００メートルの金メダリストとしては、中国に帰化した林孝埈（イム・ヒョジュン）と黄大憲（ファン・デホン）の名前が並んでいた。林孝埈は平昌大会で、黄大憲は２０２２年北京大会で、それぞれこの種目の金メダルを獲得した。林孝埈は、性加害問題をめぐり黄大憲と法廷闘争に発展した末、中国への帰化を選択した。２人はは今回の五輪で、平昌大会以来８年ぶりに「敵」として相まみえる。壁面を見渡していた記者と目が合った欧州の放送局記者は、「反対側にもありますよ。ミラノで開催される氷上競技４種目（スピード、ショートトラック、フィギュア、アイスホッケー）がすべてそろっている。こんなのは初めて見ました」と話した。各競技の五輪情報や迫力ある写真を見て回るだけで、２０分近くかかった。こうした華やかなイラストは、五輪博物館「イエス・ミラノ」とミラノ地下鉄５号線が協業して制作したものだ。大会中にミラノを訪れる韓国人がいれば、一度足を運び、自国選手の歩みを誇らしく感じてみてはどうだろうか。任寶美 bom@donga.com