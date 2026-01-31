好調な半導体・造船、低迷する建設

昨年の韓国の産業生産の伸び率は、コロナ禍後、５年ぶりの低水準にとどまった。半導体産業が急成長し、韓国経済をけん引する一方、建設業が深刻な不況に陥るなど、半導体関連と非半導体分野の格差が拡大する「Ｋ字型の二極化」が改めて浮き彫りになっている。総合株価指数（コスピ＝ＫＯＳＰＩ）が取引中に史上初めて５３００の大台を突破し、株式市場は記録的な好況を示しているが、冷え込んだ実体経済は容易に改善していない。国家データ庁が３０日に発表した年間産業活動動向によると、２０２５年の全産業生産指数（２０２０年＝１００）は１１４．２（暫定）で、前年より０．５％上昇した。コロナ禍にあった２０２０年（－１．１％）以降、５年ぶりの低い伸び率となり、２０２４年（１．５％）と比べると３分の１水準にとどまった。半導体は１３．２％増加し、造船業を含むその他の輸送機器の生産は２３．７％伸び、産業成長を主導した。一方、建設業者の国内施工実績を示す建設出来高は１６．２％減少し、分野間の格差が際立った。消費動向を示す小売販売額指数も、前年より０．５％上昇するにとどまった。昨年７月から支給された消費クーポンの効果により、３年連続の減少局面からは脱したものの、増加幅は限定的だった。世宗市＝チョン・スング記者、キム・スヨン記者 soon9@donga.com