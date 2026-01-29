ＳＫハイニックス、過去最大の業績　「ＨＢＭの王座」固める

ＳＫハイニックスが、昨年の人工知能（ＡＩ）半導体需要の急増を追い風に、創業以来最大の年間売上高と営業利益を達成した。ＳＫハイニックスは２８日、２０２５年の年間売上高が９７兆１４６７億ウォン、営業利益が４７兆２０６３億ウォンだったと公示した。前年に比べ、売上高は４６．８％、営業利益は１０１．２％増加した。半導体の「スーパーサイクル」が続き、高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）やＤＲＡＭの供給不足が続く中、当面は業績の高水準が続くとの見方が強い。●四半期営業利益が２０兆ウォンに迫る昨年の営業利益は、三星（サムスン）電子の昨年の暫定営業利益（４３兆５３００億ウォン）を上回った。ＳＫハイニックスの年間営業利益率は４９％だった。同社は「ＡＩ中心に再編される需要構造に合わせ、技術競争力の強化と高付加価値製品の比率拡大を進め、収益性と成長性を同時に確保した戦略的対応の成果だ」と説明した。四半期ベースでも過去最高を更新した。昨年１０～１２月期の売上高と営業利益は、それぞれ３２兆８２６７億ウォンと１９兆１６９６億ウォンで、１年前に比べ６６％と１３７％増加した。いずれも証券会社のコンセンサス（直近３か月の推計平均）である売上高３１兆ウォン、営業利益１６兆ウォンを大きく上回った。昨年１０～１２月期の営業利益は、三星電子（２０２５年４～６月期・２０兆ウォン）に次ぐ、国内企業として歴代２位の四半期実績に当たる。業績を押し上げた背景には、ＡＩ普及に伴う半導体需要の急増がある。世界の巨大ＩＴ企業がＡＩデータセンター投資を拡大する中、ＨＢＭや大容量ＤＲＡＭの需要が爆発的に増えた。ＳＫハイニックスは「ＨＢＭの売上高が前年の２倍以上に成長し、過去最大の業績に寄与した」とし、「一般ＤＲＡＭでも１０ナノ級第６世代（１ｃナノ）ＤＤＲ５の本格量産に入った」と説明した。バンク・オブ・アメリカによると、昨年の世界ＨＢＭ市場シェアは６１％で、２０２３年（５４％）、２０２４年（５５％）に続き世界首位となった。最大顧客であるエヌビディア向けに供給されるＨＢＭ４についても、全体の３分の２以上を確保したとされる。ＡＩ市場が、大規模モデルの学習段階から、実際の利用を前提とした「推論」段階へと移るにつれ、メモリ半導体の使用量は急増している。ハン・ドンヒＳＫ証券研究員は「ＨＢＭ３ＥやＨＢＭ４、汎用ＤＲＡＭ、ＳＳＤまで、すべてのメモリ製品が供給不足の状態だ」と指摘した。ＳＫハイニックスは同日、「清州（チョンジュ）Ｍ１５Ｘの生産能力を早期に最大化し、龍仁（ヨンイン）第１期ファブ（Ｆａｂ＝工場）の建設に着手して、中長期的に生産基盤を拡充する」と明らかにした。●「今年の営業利益１００兆ウォン超」観測証券業界や半導体業界では、ＳＫハイニックスの今年の営業利益が１００兆ウォン規模に達するとの見方が出ている。外資系のモルガン・スタンレー（１４８兆ウォン）に続き、国内では韓国投資証券（１２８兆ウォン）、ハナ証券（１１２兆ウォン）なども１００兆ウォン超と試算している。国内企業で年間営業利益が１００兆ウォンを超えた例はまだない。ノ・グンチャン現代（ヒョンデ）車証券研究員は「ＨＢＭ市場の拡大とＤＲＡＭ価格の上昇が続いており、来年まで堅調な業績が見込まれる」と話した。イ・ミンア記者 イ・ドンフン記者 omg@donga.com