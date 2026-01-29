「ＫＰＯＰガールズ！」の主人公たちがバービー人形に　マテルが商品化

バービーやアメリカン・ガールで知られる玩具大手のマテルが、アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」の主人公キャラクターを再現した人形（写真）を公開した。人形に加え、アクションフィギュアやプレーセット、アクセサリーなど、関連商品の発売も予定されている。２７日（現地時間）、マテルはドイツで開かれたニュルンベルク国際玩具見本市で、「ＫＰＯＰガールズ！」をモチーフにした新製品を披露した。ネットフリックスは昨年１０月、「ＫＰＯＰガールズ！」の玩具化に向け、マテルやハズブロとライセンス契約を結んだと発表している。マテルは昨年１１月、作品内の仮想ガールズグループ「ハントリックス」を再現した人形３体を先行販売していた。今回最初に投入されたのは、マテルの主力ブランドの一つであるアメリカン・ガール版のハントリックス。公式販売サイトで予約注文が可能だという。マテルは「各人形はキャラクターのスクリーン上の外見と個性を反映している」とし、「作品を象徴するファッションや音楽、姿勢を取り入れた高品質素材、精巧なアクセサリーとスタイリングが特徴だ」と説明した。ニック・カラマノス副社長は「ＫＰＯＰガールズ！は、急速に拡大する世界的ファン層が生み出した真のグローバル現象だ」と言い、「ネットフリックスとの緊密な協業により、ファンの需要に応える形で驚くほど迅速に製品化できた」と話した。昨年公開された「ＫＰＯＰガールズ！」は累計視聴数が３億回を超え、ネットフリックスで最も視聴された作品となった。オリジナルサウンドトラックの「Ｇｏｌｄｅｎ」は、アニメ作品内の仮想グループの楽曲として初めて、ビルボードの主要シングルチャート「Ｈｏｔ １００」で首位に立った。キム・ボラ記者 purple@donga.com