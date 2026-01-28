旧統一教会の幹部が権性東氏に接触「尹錫悦候補が教団行事に出席すれば１０万ドル提供」

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の世界本部長だった尹鍈鎬（ユン・ヨンホ）氏が、２０２２年の大統領選の約２カ月前、「国民の力」の権性東（クォン・ソンドン）議員に会い、当時同党の大統領候補だった尹錫悅（ユン・ソクヨル）氏の教団行事出席を働きかけ、「尹錫悦候補が出席すれば少なくとも１０万ドル以上を提供する」と持ちかけた疑いが浮上した。政教癒着疑惑を捜査している検警合同捜査本部（本部長＝金泰勲大田高検長）によると、尹鍈鎬氏は２１年１２月２９日から第２０代大統領選直前の２２年３月８日まで、計７回にわたり権氏と会っており、捜査当局は政治家へのロビー活動の有無を調べている。尹鍈鎬氏が約束した１０万ドルは、当時の為替レートで約１億２千万ウォンに相当する。捜査本部は、２２年２月の教団行事を前に、与野党の大統領候補を含む政界関係者の参加を取り付ける過程で、実際に金銭が支払われたかどうかを確認している。捜査によると、尹鍈鎬氏は権氏と２度目に会った２２年１月５日、ソウル汝矣島（ヨウィド）の中華料理店で、「教団行事に尹錫悦候補が出席すれば、招聘費や送迎費として最低１０万ドル以上は支払う」とし、「李在明（イ・ジェミョン）（当時「共に民主党」候補）が出席しても支払う。正当な金なので受け取っても問題ない」と持ちかけたという。さらに「（行事に出席すれば）大統領就任前に外交舞台にデビューすることになり、役に立つ」と説明したという。尹鍈鎬氏が言及した行事は、２２年２月１３日に開かれた教団主催の「韓半島平和サミット」で、尹錫悅氏は候補時代にペンス元米副大統領とこの場で会った。尹鍈鎬氏は２１年１２月２９日に権氏と初めて会ったという。その２日後、教団幹部に宛てて「権氏が私の条件を受け入れれば、教団の票、組織、財政を支援する」とし、「我々の実質的条件は、公約として受け入れられた我々の政策を推進するため、政権に我々の人材を送り込むことだ」との内容のメッセージを送っていたという。「青い家（大統領府）補佐陣と党（国民の力）にポーション（一定割合）」という内容も送った。また、尹鍈鎬氏は教団による「国民の力」への組織的支援について、権氏の意向を尋ねていたという。権氏は「尹鍈鎬氏が『国民の力の１７の市・道党後援会に教団幹部が後援金を出しても問題ないか』と聞いてきた」とし、「個人が自発的に後援金を出すのは問題ないが、教団資金として出したり、強要したりすれば違法だと答えた」と供述したという。権氏は「尹鍈鎬氏が慶尚北道浦項（キョンサンプクト・ポハン）出身で、文在寅（ムン・ジェイン）政権に問題が多く政権交代の必要性を感じていると言っていた」とし、「大統領選を支援したいという趣旨の発言はあったが、組織的投票という言葉はなかった」と主張している。ソ・ソルヒ記者 コ・ドイェ記者 facthee@donga.com