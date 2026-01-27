米国、強力な冬の暴風雪　航空混乱と大規模停電相次ぐ

強力な冬の暴風雪が全米を襲い、人的被害に加え、航空便の混乱や大規模な停電が相次いでいる。今回の暴風雪は米南部で発生し、北東部へと広がっており、少なくとも２２州政府とワシントン市当局が非常事態を宣言した。影響を受けた人口は全米の過半数に当たる約１億８５００万人に及ぶとの分析も出ている。米紙ニューヨーク・タイムズによると、２５日時点でルイジアナ、ミシシッピ、テキサス、テネシーの各州などで、１００万世帯以上が停電の被害を受けた。送電線に雪や氷が付着し、強風が重なったことで電力設備が損傷する事例が相次いだ。地域によっては復旧まで数日を要する見通しだ。大雪と路面の凍結で道路状況も大きく悪化している。航空便の欠航も異例の規模に膨らんだ。２５日だけで１万便以上が欠航し、週末の２日間では計１万４０００便に達した。これは米国の１日平均運航便数の約４分の１に相当し、２０２０年のコロナ禍以降で最大規模となる。欠航はニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントンなど東部主要都市周辺の空港に集中した。２６日予定の便も数千便が欠航する見通しだ。人的被害も出ている。ＮＹタイムズなどによると、ニューヨークで５人、テネシー州で３人、テキサス州で１人、ルイジアナ州で２人の計少なくとも１１人が死亡した。米国立気象局（ＮＷＳ）は、ニューヨークやボストンなど北東部で最大６０センチの降雪を予想し、大雪の後には厳しい寒波が続くと警告した。ドナルド・トランプ大統領は今回の事態を「歴史的な冬の暴風雪」と位置づけ、各州政府と緊密に連絡を取っていると表明した。連邦緊急事態管理庁（ＦＥＭＡ）も不要不急の外出を控え、非常用物資や暖房対策を点検するよう呼びかけた。連邦政府は首都ワシントンの連邦機関庁舎を閉鎖し、職員に在宅勤務を勧告した。州によっては公共交通機関の運行が縮小・停止され、影響圏内の多くの地域で２６日に学校の休校措置が取られる見通しだ。オ・スンジュン記者 ohmygod@donga.com