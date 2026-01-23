「１位指名」兄弟が直接対決　弟が笑顔「兄貴、気後れするな」

「許雄（ホ・ウン、３３）、許訓（ホ・フン、３１、いずれもＫＣＣ）のように、リーグを代表する兄弟になりたい」ムン・ユヒョン（２２・正官庄）は２１日、水原（スウォン）でのアウェー戦で、実兄のムン・ジョンヒョン（２５・ＫＴ）とプロ初の直接対決を終え、こう語った。２人には「１位指名兄弟」という呼び名が付く。プロバスケットボール史上初めて、兄弟がそろって新人ドラフト全体１位指名を受けたからだ。ムン・ジョンヒョンは２０２３～２０２４シーズン、ムン・ユヒョンは今季の全体１位指名だった。プロ７試合目となったこの日、ムン・ユヒョンは自己最多に並ぶ１８得点を挙げ、７３－６２の勝利に貢献。試合の殊勲選手にも選ばれた。一方のムン・ジョンヒョンは１得点、６リバウンド、３アシストにとどまった。ムン・ユヒョンはガード、ムン・ジョンヒョンはフォワードとポジションは異なるが、試合中には何度も激しい接触があった。ムン・ユヒョンは「想像の中だけだった兄との対戦が現実になり、緊張とワクワクが入り混じった。デビュー後、この日を待ってきたが、良い姿を見せられてうれしい」と話した。さらに「兄が気を利かせてくれた部分もあった気がする。少し意識していたと思う。『気後れするな』と伝えたい」と笑顔を見せた。ムン・ジョンヒョンは「弟の方が良かったし、完敗だと認める。後頭部を一発食らった気分で、試合後はわざと弟からの連絡にも出なかった」とし、「同じコートで相手として向き合ってから、弟がプロに来た実感が湧いた。それだけで感謝の気持ちが大きい。次はもっと頑張って勝ちたい」と誓った。ムン・ユヒョンはハムストリング（太もも裏）の負傷で、同期よりデビューが遅れた。１日にソウルの蚕室（チャムシル）学生体育館でＳＫを相手に初出場し、４日のホームＫＣＣ戦では殊勲選手に選ばれて涙を見せた。ムン・ユヒョンは、「しばらく焦りもあり、よく眠れなかったが、兄との試合を終えた夜はよく眠れた。順位争いが佳境に入るシーズン後半も、堂々とした自信を失わずに臨みたい」と語った。水原＝チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com