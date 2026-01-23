李政厚、ロス空港で一時拘束　ペロシ元下院議長が解放を後押し

「風の孫」李政厚（イ・ジョンフ、２８、サンフランシスコ・ジャイアンツ）が、年明け早々に思わぬトラブルに見舞われた。２２日、米ロサンゼルス国際空港（ＬＡＸ）で、米国土安全保障省の税関・国境取締局（ＣＢＰ）に一時拘束される騒ぎがあった。米紙サンフランシスコ・クロニクルなどによると、李政厚は入国審査の過程で一部書類を欠いていたため、約１時間にわたり空港内に留め置かれた後、解放された。代理人のスコット・ボラス氏は「単なる書類上の問題で、政治的な事情とは一切関係ない」と説明したが、具体的にどの書類が不足していたかは明らかにしなかった。米連邦下院議長を務めたナンシー・ペロシ下院議員（８６・民主党）も、李政厚の早期解放に力を貸した。地元がサンフランシスコのペロシ氏の事務所は、「ジャイアンツ球団、連邦議会、連邦政府関係者と連携し、事態解決を支援した」と明らかにした。李政厚は２５日に開かれる球団のファンフェストに出席するため、２１日に仁川（インチョン）国際空港を出発し、同日ロサンゼルスに到着していた。米大リーグ３年目を迎える李政厚は、来月１０日にアリゾナ州スコッツデールで始まるスプリングキャンプから新シーズンの本格始動に入る。また、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場予定だ。出国前の記者会見で李政厚は「代表入りは光栄だ。ＷＢＣで（ジャイアンツの同僚投手）ローガン・ウェブ（３０）と会えたら面白いと思う」と語った。イ・ソヨン記者 always99@donga.com