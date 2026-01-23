週末まで厳寒続く…１月は通して氷点下

２２日、江原道鉄原郡（カンウォンド・チョルウォングン）では朝の最低気温が氷点下２４.２度、体感温度は氷点下３６.８度まで下がり、厳しい寒さとなった。全羅道（チョルラド）圏や済州（チェジュ）、鬱陵島（ウルルンド）には大雪注意報が出され、強い寒波は週末まで続く見通しだ。週末以降は寒さの山を越えるものの、韓半島周辺には冷たい空気が残り、月末まで平年を下回る気温が続くと予想されている。気象庁によると、同日、江原道大関嶺（テグァンリョン）は氷点下１８.８度、ソウルは氷点下１３.２度まで下がり、平年より６～７度低かった。全羅南道（チョルラナムド）の木浦（モクポ）、海南（ヘナム）、霊岩（ヨンアム）や全羅北道（チョルラプクト）の高敞（コチャン）、扶安（プアン）などには大雪注意報が出ている。鬱陵島では正午時点で約２５センチ、全羅北道茂朱（ムジュ）では午前１０時時点で１６.１センチ、全羅南道霊光（ヨングァン）では１２.８センチの積雪が観測された。２３日も忠清道（チュンチョンド）と全羅南道を中心に雪が続き、午後遅くから夜にかけてはソウルでも雪が舞う見通しだ。２３日の予想積雪量は、光州（クァンジュ）、全羅南道西部、全羅北道西海岸、忠清南道（チュンチョンナムド）西海岸で１～３センチ、大田（テジョン）市・世宗（セジョン）市・忠清南道内陸で１センチ前後、首都圏と全羅北道内陸では１センチ未満とされている。週末も寒さは続くが、朝の冷え込みはやや緩む見通しだ。２３日の朝の最低気温は氷点下１９度～氷点下２度、日中の最高気温は氷点下４度～摂氏７度と予報された。南部地方では日中、気温が氷点下を上回る地域もある。土曜日の２４日は、朝の最低気温が氷点下１８度～氷点下１度、日中の最高気温が氷点下６度～摂氏７度と見込まれている。今回の寒波は、シベリア上空の寒気が東へ抜け切れず、韓半島へ流れ込んでいるためだ。北東のベーリング海周辺で低気圧が停滞し、氷点下４０～４５度の寒気が南下していることが背景にある。崔惠? herstory@donga.com