韓米合同ガールズグループ「ＫＡＴＳＥＹＥ」、グラミーの舞台へ

昨年、世界的な人気を集めたハイブ（ＨＹＢＥ）の韓米合同ガールズグループ「キャッツアイ（ＫＡＴＳＥＹＥ、写真）」が、来月初めに開かれる米グラミー賞のステージに立つ。主催するレコーディング・アカデミーは２１日（現地時間）、「ＫＡＴＳＥＹＥを含む『２０２６グラミー・アワード』の新人賞（Best New Artist）候補８組が、授賞式でパフォーマンスを行う」と発表した。ＫＡＴＳＥＹＥは新人賞に加え、ベスト・ポップ／デュオ・グループ・パフォーマンス（Best Pop Duo/Group Performance）にもノミネートされている。ＨＹＢＥとユニバーサルミュージックグループ傘下のゲフィン・レコードが共同で進めたグローバルオーディション「The Debut: Dream Academy」を通じて結成され、２０２４年６月にデビュー。以降、「Gnarly」「Gabriela」「Internet Girl」の３曲が相次いで米ビルボードのメイン・シングルチャート「ＨＯＴ １００」に入り、支持を広げている。来月１日、米ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで行われるグラミー賞は、複数のＫポップ勢が主要部門に名を連ね、「Ｋポップ歌手初の受賞」への期待を高めている。１９９３年にはソプラノ歌手の曺秀美（チョ・スミ）がクラシック部門で受賞したが、韓国のポピュラー音楽歌手の受賞例はまだない。ロゼ（ＲＯＳＥ́）はブルーノ・マーズとの楽曲「ＡＰＴ．」で、同部門に加え今年のレコード、今年の楽曲など主要部門にノミネートされた。さらに、ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンタース」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）「Golden」も、「ＡＰＴ．」とともに今年の楽曲など計５部門で候補に挙がっている。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com