マスク氏、舌戦のライアンエアーに「丸ごと買ってしまおうか」

世界有数の富豪であるテスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ、写真）が、アイルランドに本拠を置く欧州最大の格安航空会社ライアンエアーＣＥＯのマイケル・オレアリー氏と舌戦を交わす中で、「ライアンエアーを買収してＣＥＯを交代させたい」と発言した。オリアリー氏は最近のインタビューで、司会者からマスク氏が所有する宇宙企業スペースＸの衛星インターネット「スターリンク」を機内に導入するかと問われ、否定していた。マスク氏は１９日（現地時間）、Ｘ（旧ツイッター）に「（私が）ライアンエアーを買収し、正当な統治者を（新たに）据えるべきだろうか」と問いかけた。さらに「オリアリーは解任する必要がある。このメッセージを必ず本人に見せてほしい」「ライアンエアーの買収にはいくらかかるのか」といった投稿も行った。これに対しオリアリー氏は１６日、アイルランドのラジオ番組で、スターリンク導入の可否を問われると一蹴し、「マスクは非常に裕福だが、ばかだ」とまで言及した。機内でスターリンクを提供するためには、アンテナの重量や空気抵抗の増加などで年間最大２億５０００万ドル（約３６７５億ウォン）のコストが避けられないとして、「マスクは飛行や抗力について何も分かっていない」と批判した。スターリンクは、格安航空の利用客が最も重視する要件とも合致しないとの趣旨だ。オリアリー氏は１９９４年から長期にわたりトップを務め、ライアンエアーを搭乗客数、運航回数ともに欧州最大の航空会社へと成長させた。ライアンエアーの時価総額は約３００億ユーロ（約５２兆ウォン）に上る。キム・ボラ記者 purple@donga.com