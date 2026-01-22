オリーブヤング、セフォラに「Ｋビューティーゾーン」　海外販路を拡大

ＣＪオリーブヤングは、世界最大級の化粧品流通チャネルとされるセフォラ（Ｓｅｐｈｏｒａ）と提携し、Ｋビューティーブランドの海外市場開拓に乗り出す。セフォラが他のビューティープラットフォームと協業するのは、オリーブヤングが初めてだという。オリーブヤングは２１日、セフォラと公式パートナーシップを締結したと発表した。協約に基づき、セフォラのオンライン・オフラインの各チャネルに「Ｋビューティーゾーン」（仮称）を設け、オリーブヤングが直接キュレーションしたＫビューティーブランドを展開する。Ｋビューティーゾーンは今年下半期（７～１２月）、米国、カナダ、香港、シンガポール、マレーシア、タイの６地域で順次運営され、来年には中東、英国、オーストラリアへと拡大される。Ｋビューティーゾーンは、中小・インディーブランドを中心に構成される。最大１８ブランド、約８０製品が並ぶ予定だ。売り場構成は、月別、国別のトレンドを反映し、店舗ごとに変える。オリーブヤングの関係者は「現在のセフォラには、ラネージュや朝鮮美女（チョソンミニョ）など、すでに世界的認知度を確立した大手ブランドが中心に出店している」とし、「Ｋビューティーゾーンでは成長余地の大きい中小・インディーブランドを紹介し、グローバル市場参入の障壁を下げたい」と説明した。現在、オリーブヤングは世界６０カ国余りで「オリーブヤング・グローバルモール」を運営している。今年５月には、米ロサンゼルス（ＬＡ）に初の海外店舗となるパサデナ１号店を開く計画だ。これにセフォラでのオンライン・オフラインの展開が加わることで、Ｋビューティーブランドが世界市場に進出するための流通インフラは、さらに拡充するとみられる。オリーブヤングの関係者は「国内の有望ブランドが、セフォラのような公信力あるチャネルを通じて海外市場で本来の価値を示せるよう、輸出エコシステムを構築していく」と述べた。キム・ダヨン記者 damong@donga.com