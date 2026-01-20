「狂人のためのバラード」　車俊煥、五輪に懸ける選択

「フィギュアプリンス」車俊煥（チャ・ジュンファン、２５）は、２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪のフィギュアスケート男子フリーで着用する衣装を、１７日になってようやく公開した。本番（２月１４日）まで１カ月を切った時点だった。車俊煥はまた、代表選考会を終えた翌日の５日、フリーの演技音楽を「ムーラン・ルージュ」オリジナルサウンドトラック（ＯＳＴ）から、前季に使用していた「狂人のためのバラード（ロコ）」へ変更する決断も下した。フィギュア選手は通常、数年前から「五輪シーズン」に向けて準備を進める。国際スケート連盟（ＩＳＵ）主催大会を重ねながら、審判の採点傾向を分析し、プログラムの完成度を高めていく。その点で、今回の車俊煥の決断は異例と言える。車俊煥は「（五輪まで）残された時間が多くないだけに悩みは深かったが、決断は早かった」とし、「五輪は４年に一度。『この舞台をどんな瞬間にしたいのか』を最優先に考えた」と語った。また、「映画『ムーラン・ルージュ』がとても好きで、収録曲の『The Show Must Go On（ショーは続く）』や『Come What May（何があっても）』の歌詞にも力をもらった。ただ、自分の内面を本当に率直に見せられるのはロコだった」と説明した。ロコを使用した車俊煥のフリー演技は、前季のＩＳＵアワードで最優秀プログラム賞、最優秀衣装賞の両部門で最終候補に選ばれた。衣装も赤から白に変更した。プログラムの軸足を「情熱」よりも「告白」に置いたためだ。車俊煥は「前季は感情を燃やすような爆発的イメージで構成していたが、改めて聴くと、ミルヴァの歌声が内面を告白する切実な叫びのように感じられた」と話す。五輪に向かう道のりも、「華やかさ」より「叫び」に近い。当初、車俊煥は今大会で最高難度の４回転（クワッド）ジャンプをショートとフリーで最大５本組み込む構想だった。しかし、ブーツが足を引っ張った。昨年この時期に履いていたブーツが最も足に合っていたため、同条件で４足を注文したところ、サイズがすべて異なっていた。メーカーは「同じ仕様で作った」と説明したが、新しいブーツは従来のオーダーメードインソールが入らないほどサイズ感に差があった。車俊煥は今年の選考会を前に、ブーツを１１足も替えた。氷上でジャンプを繰り返すフィギュアでは、ブーツの足首の支持力がジャンプの完成度を左右する。最終的に、五輪ではクワッドをコンビネーションなしの単発で跳ぶ判断に至った。「本当に悔しい。（ブーツが合わない）問題で２カ月以上を費やした。現実的に十分な練習ができたのは、今月の選手権直前からだった。準備の整っていない挑戦は無謀だ。残された時間で可能な練習を考え、今のプログラムで完成度を高めて勝負したい」車俊煥は昨年のハルビン冬季アジア大会でも、思うようにクワッドを跳べなかったが、「３クワッド構成」で完成度の高い演技を披露し、韓国男子として初めて金メダルを獲得した。五輪前最後の実戦となる四大陸選手権に出場するため、車俊煥は２０日、中国・北京へ出発する。２０２２年大会で韓国男子初優勝を果たしたこの大会で、３大会連続のメダルを狙う。任寶美 bom@donga.com