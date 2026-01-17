コスピ、１１営業日連続高　史上初の４８００台

総合株価指数（コスピ＝ＫＯＳＰＩ）は１１営業日連続で上昇し、史上初めて４８００台に乗せた。今年に入ってからの上昇率（１４．９％）は、主要２０カ国（Ｇ２０）の株価指数の中で最も高い。一方で、半導体大型株への資金集中など業種間の二極化が進み、市場環境の変化次第では下落幅が大きくなりかねないとの懸念も出ている。１６日のコスピは、前営業日比４３．１９ポイント（０．９％）高の４８４０．７４で取引を終えた。外国人投資家と機関投資家がそろって買い越し、取引時間中には４８５０台を超える場面もあった。外国人が４０４５億ウォン、機関が３３８９億ウォンをそれぞれ純買い越しした。世界最大の半導体受託生産（ファウンドリ）企業であるＴＳＭＣが昨年、過去最高の業績を達成したと発表した影響で、三星電子（サムスン、＋３．４７％）とＳＫハイニックス（＋０．９３％）がそろって上昇した。この日の終値ベースで、コスピ全体の時価総額は４００５兆ウォンに達した。昨年１０月１５日に３０００兆ウォンを超えてから約３カ月での到達で、４０００兆ウォン超えは初めてだ。今年最初の取引日である２日に４３００台を突破して以降、コスピは１日も途切れることなく上昇を続けている。昨年、Ｇ２０や経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国の中で最も高い上昇率（７５．６％）を記録した流れを、今年も引き継いでいる形だ。急ピッチの上昇に伴い、半導体など一部業種への偏りを懸念する声も強まっている。韓国取引所によると、１６日終値基準で「半導体２強」とされる三星電子（優先株含む）とＳＫハイニックスのコスピ時価総額に占める割合は３３．６１％と、１年前に比べ１２．５２ポイント拡大した。両社が今年、営業利益１００兆ウォン超の過去最高業績を達成するとの期待が背景にある。経済全体でも、半導体依存の高まりが指摘されている。韓国銀行（韓銀）の主要品目別輸出競争力評価によると、半導体を除く輸出額は２０２２年１～３月期に１４１８億ドル（約２０９兆ウォン）でピークに達した後、減少傾向が続く。昨年１～３月期の半導体除外輸出額は１３４３億ドルと、３年前に比べ５．３％減少した。韓銀のチン・チャンイル国際貿易チーム長は「半導体市場では、中国が低スペックメモリ分野で追い上げを強めている」とし、「韓国企業の競争力が弱まりつつある兆しがみられる」と指摘した。チ・ミング記者 warum@donga.com