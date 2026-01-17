韓東勲氏除名を巡る混乱で「国民の力」支持率２４％　与党４１％、無党派層２６％

李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政運営支持率が、１週間で再び５０％台に下落した。韓東勲（ハン・ドンフン）前代表の除名を巡る混乱で内紛状態にある野党「国民の力」の支持率は、前週より２ポイント低い２４％だった。無党派層は２６％となった。韓国ギャラップが１６日、１３～１５日に全国の１８歳以上１千人を対象に実施した世論調査（誤差±３.１％、電話聞き取り方式・詳細は中央選挙世論調査審議委員会のホームページ参照）によると、李氏の職務遂行について「よくやっている」との肯定評価は５８％、「よくない」は３２％だった。肯定評価は前週（６０％）から２ポイント下がり、否定評価も１ポイント低下した。肯定理由では外交（３６％）、経済・民生（１２％）が多く、否定理由では経済・民生（２６％）、親中政策（８％）などが挙げられた。政党支持率は、「共に民主党」が４１％、「国民の力」が２４％だった。前週比で「共に民主党」は４ポイント、「国民の力」は２ポイント下落した。前回調査では、「国民の力」が２６％、無党派層が２１％だった。一方、気候エネルギー環境部が検討中の新規原子力発電所の建設については、賛成が５４％、反対が２５％となった。男性（７０％）と保守層（７１％）で賛成が高く、女性と中道・進歩層の賛成割合は、それぞれ３８％、５０％だった。許桐準 hungry@donga.com