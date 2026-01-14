ルノー・コリア「オーロラ２号」フィランテ、世界初公開

ルノー・コリアは、電動化戦略「オーロラ・プロジェクト」の第２弾となるクロスオーバー車「フィランテ（ＦＩＬＡＮＴＥ）」を世界で初めて公開した。昨年、４年ぶりに年間販売１０万台の大台を割り込み、危機感が漂っていた中、新型車によって国内需要と輸出の同時回復を狙う。ルノー・コリアは１３日、ソウル市広津区（クァンジング）のウォーカーヒルホテルでフィランテの実車を公開し、受注を開始した。セダンの快適性とスポーツ多目的車（ＳＵＶ）の実用性を融合させたクロスオーバーで、昨年下半期（７～１２月）に発売された「グラン・コレオス」の好調な流れを継承する構えだ。昨年のルノー・コリアの年間販売台数は８万８０４４台で、前年（１０万６９３９台）より１７．７％減少した。国内市場ではグラン・コレオスの好調で販売が３０％以上増えたものの、輸出の急減が全体を押し下げた。フィランテは、輸出の空白を埋め、国内の成長基調を維持する戦略モデルと位置づけられている。フィランテは全長４９１５ミリ、全幅１８９０ミリのボディにクーペスタイルのルーフを採用し、躍動感あふれるフォルムを強調している。フロントには「イルミネーテッド・シグネチャー・ロザンジュロゴ」とグリルライティングを配し、未来的な印象を演出。リアは空力性能を意識したリアウインドーと立体感のあるデザインによって、独自の存在感を高めた。ルノー最新のＥテック（Ｅ－Ｔｅｃｈ）ハイブリッドシステムを搭載し、１．５リットルのガソリンターボエンジンと１００キロワットのモーターを組み合わせ、最大出力２５０馬力を発揮する。複合燃費は１リットル当たり１５．１キロ（１９インチタイヤ基準）。１．６４キロワット時のバッテリーにより、市街地走行の最大７５％を電気のみで走行できる。室内は、アクティブノイズキャンセリング、１２．３インチのトリプルスクリーン、人工知能（ＡＩ）音声アシスタントなどを備えた「プレミアム・テック・ラウンジ」のコンセプトで設計された。フィランテは釜山（プサン）工場で生産され、３月から顧客への引き渡しが始まる予定だ。ルノー・コリアは、環境対応車の税制優遇を適用した場合の価格を、テクノは４３３１万９０００ウォン、アイコニックは４６９６万９０００ウォン、エスプリ・アルピーヌは４９７１万９０００ウォンに設定した。金在亨 monami@donga.com