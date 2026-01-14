起亜ＥＶ６と現代アイオニック６、ＥＶ補助金最大６７０万ウォン

今年、既存の内燃機関車を処分し、起亜（キア）の「ザ・ニューＥＶ６」や現代（ヒョンデ）自動車の「ザ・ニュー・アイオニック６」を購入した場合、最大６７０万ウォンの国庫補助金を受け取ることができる。輸入車では、フォルクスワーゲンの「ＩＤ．４ プロ」が最大５１８万ウォンと最も高い。気候エネルギー環境部は１３日、こうした内容を盛り込んだ電気自動車補助金の業務処理指針を確定し、無公害車統合ポータルサイトに掲載した。今回公表された補助金は、国費補助金と転換支援金から成る。実際の購入者は、国費補助金に比例して支給される地方費補助金のほか、低所得層向け補助金、青年の生涯初購入補助金、多子世帯補助金なども受け取ることができる。昨年、販売台数上位に入った電気自動車の一つである起亜（キア）の「ＥＶ３」を購入した場合、購入補助金５５５万ウォンと転換支援金１００万ウォンを合わせ、６５５万ウォンの国庫支援を受けられる。今年新設された転換支援金は、内燃機関車を廃車または売却して電気乗用車を購入する場合に支給される。転換支援金を受け取るには、初回出庫から３年以上が経過した内燃機関車を処分する必要があり、ハイブリッド車を処分した場合は対象外となる。現代自動車の「アイオニック５」は、車種により４８３万～５６７万ウォンの購入補助金と、９７万～１００万ウォンの転換支援金を受け取る。小型車の中で販売台数の多い現代自動車の「キャスパー・エレクトリック」基本モデルは、購入補助金４９０万ウォンと転換支援金９８万ウォンを合わせ、５８８万ウォンの支援を受けられる。起亜の「レイＥＶ」は、購入補助金４５７万ウォンと転換支援金９１万ウォンを合わせ、５４８万ウォンとなる。ＫＧモビリティの「トーレスＥＶＸ」は、購入補助金と転換支援金を合わせて３７４万～４３３万ウォンが支給される。交通弱者向け移動支援車両である起亜の「ＰＶ５ ＷＡＶ」には、乗用車の中で最も多い７４８万ウォンの支援金が設定された。車両価格が比較的高い輸入車は、補助金も少ない。昨年１２月に公式価格を最大９４０万ウォン引き下げたテスラの「モデル３」標準モデルは、購入補助金１６８万ウォンと転換支援金３４万ウォンを受け取る。メルセデス・ベンツの「ＥＱＡ ２５０」は、購入補助金１９０万ウォンと転換支援金３８万ウォンが支給される。崔惠? herstory@donga.com