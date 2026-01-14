尹前大統領の刑事裁判８件、早ければ６月までに１審判決出そろう見通し

尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の内乱首謀罪を巡る結審公判が１３日に終結し、２月中にも１審判決が言い渡される見通しとなった。これ以外にも、尹氏が被告となっているすべての刑事裁判について、早ければ６月前後までに１審判決が出そろうとみられている。１３日現在、ソウル中央地裁で進行中の尹氏の刑事事件の１審は計８件。このうち、ソウル中央地裁刑事合議３５部（白大鉉部長判事）が審理する高位公職者犯罪捜査処（公捜処）の逮捕妨害事件（特別公務執行妨害）の１審判決が、１６日に最初に言い渡される。「非常戒厳」事態を巡る裁判所の初の判断となる。特別検察官は同事件の結審公判で、尹氏に懲役１０年を求刑している。残る６件の刑事裁判は、今月から週２～４回のペースで期日を開き、順次審理が進められる。海兵隊員事件に関連し、李鍾燮（イ・ジョンソプ）元国防部長官を駐豪州大使に任命して海外逃亡を助けたとされる犯人隠避事件の第１回公判準備期日は１４日に予定されている。また、韓悳洙（ハン・ドクス）前首相の裁判に証人として出廷し、「戒厳の閣議を事前に計画していた」とする趣旨の偽証をしたとされる事件の第１回公判準備期日は、内乱首謀罪の結審公判が延期されたことを受け、１３日から２１日に変更された。政治ブローカーのミョン・テギュン氏から無償で世論調査を受けた疑惑（２７日）や、海兵隊員事件捜査に外圧を加えた疑惑（２９日）についても、公判準備期日を控えている。今後、尹氏の内乱事件について１審判決が確定した後、控訴審からはソウル高裁に設置される内乱専担裁判部が事件を担う見通しだ。韓氏ら内乱罪で起訴された関連事件も１審判決を控えており、控訴審で専担裁判部が事件を併合して審理する可能性も取り沙汰されている。パク・ギョンミン記者 mean@donga.com