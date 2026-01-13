「愛の温度塔」、昨年より２日早く１００度超え

愛の実・社会福祉共同募金会が実施する年末年始の集中募金「希望２０２６分かち合いキャンペーン」が、昨年より２日早く目標額を達成した。目標達成度を温度で示す「愛の温度塔」の分かち合い温度は、１２日午前０時時点で１０３.９度を記録した。目標額の１０３.９％に到達したことを意味する。愛の実は同日、「高金利・高物価の長期化や内外経済の不確実性が続く中でも、昨年より２日早く１００度を達成した」と明らかにした。１２日午前０時までの募金額は総額４６７６億ウォンで、今回の目標だった４５００億ウォンを上回った。昨年のキャンペーンで１００度を超えたのは１月１４日だった。目標額の早期達成には、個人に加え企業による積極的な寄付が寄与したという。４大金融グループ（ＫＢ、新韓、ハナ、ウリィ）が計８００億ウォンを寄付。三星（サムスン）やＳＫグループなど大企業に加え、中小・中堅企業の参加も目立った。愛の実は２０１９年から、１億ウォンの一括寄付、または５年以内に１億ウォンの寄付を約束した高額寄付企業を「分かち合い名門企業」に認定しており、今回のキャンペーン期間中に全国で３４社が新たに加わり、累計７００社を超えた。イ・ギウク記者 71wook@donga.com