オープンＡＩ、健康特化の「チャットＧＰＴヘルス」公開　症状相談から受診先案内まで

米国のオープンＡＩが、健康分野に特化した人工知能（ＡＩ）サービス「チャットＧＰＴヘルス」を公開した。食事に関する助言や運動の助言にとどまらず、長期的な健康管理に必要な問いにも答えるサービスだ。同社は「毎週２億３０００万人がチャットＧＰＴに健康について質問している」とし、日常生活全般を支える「スーパー秘書」になるとの構想を示した。オープンＡＩは７日（現地時間）、チャットＧＰＴヘルスを公開し、先行利用者からのフィードバックを経て、数週間後に全ユーザー向けに提供する予定だと明らかにした。開発には過去２年間、６０カ国で活動する医師２６０人以上が参加し、３０の主要健康分野で６０万件超のモデル回答に評価を行ったという。同社によると、健康データが機微情報に当たることから、既存のチャットＧＰＴとは分離して管理し、利用者はいつでも自身の健康データを確認・削除できるという。入力された健康情報はＡＩモデルの学習には使用しない方針だ。オープンＡＩアプリケーション部門最高経営責任者（ＣＥＯ）のフィジー・シモ氏は、「チャットＧＰＴヘルスは、医療分野における高コストやアクセスの壁、医師の過重な予約、診療の継続性不足といった問題の解決の一助になり得る」と話した。一方、医療分野では、ＡＩが誤った内容を事実のように示す「ＡＩハルシネーション」が課題と指摘されており、公開後の安全性検証が不可欠との声もある。グローバルＡＩシンクタンク「オール・アバウトＡＩ」が主要ＡＩモデルの誤答率を調べた結果、医療情報の誤答率は１５．６％だった。１０問中約１．５問が誤った回答になる計算だ。最新モデルほど誤答率が上がる傾向も確認されたという。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com