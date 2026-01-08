ＬＰＧＡ挑戦のファン・ユミン 「フェイカーがゲームをするようなショットで長く活躍したい」

「私も『フェイカー』のように、ゴルフ界で唯一無二の存在になりたい」今季から米女子ツアー（ＬＰＧＡ）に本格参戦するファン・ユミン（２３）は、オンラインゲーム「リーグ・オブ・レジェンド（ＬｏＬ）」の「生ける伝説」フェイカーことイ・サンヒョク氏（３０）と対面した後、こう語った。ファン・ユミンのウェアスポンサーであるマッドキャトスは７日、「ソウル市内のスタジオでファン・ユミンとフェイカーが会った。ファン・ユミンは以前から『ゴルフ界のフェイカーになりたい』と語るなど、尊敬の念を隠さなかった」と明らかにした。ファン・ユミンは「フェイカーさんは新人時代から絶えずゲームを研究し、多くのことを成し遂げた今でもゲームに真剣に向き合う姿勢が本当に格好いいと思う」とし、「勝利への意欲が強い一方で、常に冷静なところも見習いたいと思った」と話した。フェイカーは昨年の「ワールドチャンピオンシップ（ロールドカップ）」で優勝し、ＬｏＬ史上初の３連覇を達成。通算６度目の世界制覇となった。マッドキャトスの親会社は、フェイカーが所属するｅスポーツチーム「Ｔ１」のスポーツブランドである「ゴールスタジオ」も支援している。今回の対面は、同社代表の仲介で実現した。関係者によると、ファン・ユミンはフェイカーに、米ツアーという未知の舞台でのメンタルコントロールや長く活躍するための秘訣を尋ね、フェイカーは「プレッシャーを背負い過ぎず、ゲームを楽しむように没頭することが大切」とアドバイスしたという。ＬＰＧＡツアーの「ルーキー」として米国挑戦に臨むファン・ユミンは、２９日から米フロリダ州オーランドのレークノナＧ＆ＣＣ（パー７２）で行われる今季開幕戦「ヒルトン・グランド・バケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ」に出場する。同大会は、直近２年間にＬＰＧＡツアーで優勝した選手のみが出場できる「王者決定戦」として位置付けられる。前回王者のキム・アリム（３０）をはじめ金世煐（キム・セヨン、３３）、金孝周（キム・ヒョジュ、３１）らも参戦する。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com