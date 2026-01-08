生涯医療費２億５０００万ウォン、７８歳で最多

国民１人が生涯に支出する医療費が、平均２億５０００万ウォンに上ることが分かった。年齢別では７８歳で最も多く、年間４４６万ウォンを支出した。女性の医療費は男性より約３０００万ウォン多かった。７日、国民健康保険公団の健康保険研究院によると、２０２３年基準の国民１人当たりの生涯医療費は約２億４６５６万ウォンだという。健康保険が負担する額に加え、患者の自己負担分、保険適用外の非給付項目をすべて足し合わせた金額だ。急速な高齢化の影響で、医療費が最も多くなる年齢も２０年で７歳上昇した。２００４年には７１歳で約１７２万ウォンだったが、２０２３年には７８歳で約４４６万ウォンに増えた。健康保険適用の診療費に限定すると、平均寿命の長い女性の生涯診療費は２億１４７４万ウォンで、男性（１億８２６３万ウォン）を３２１１万ウォン上回った。２０２３年時点の女性の平均寿命が８６．４歳と、男性（８０．６歳）より約６年長いことが影響したとみられる。高齢化が進むにつれ、健康保険財政の負担はさらに重くなる見通しだ。２００４年は平均寿命が１年延びるごとに生涯診療費が２０．１％増えたのに対し、２０２３年基準では１年当たり５１．８％増加した。人生の終末期に利用される医療サービスが多様化しているためだ。研究院は「健康に長く生きる『健康寿命』の延伸が重要だ」と強調した。イ・ホ記者 number2@donga.com