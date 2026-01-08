ジェンスン・フアン氏「ＨＢＭ４の最初の顧客はＮＶＩＤＩＡ」

エヌビディア（ＮＶＩＤＩＡ）のジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は、「次世代の高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）であるＨＢＭ４（第６世代）の最初の顧客は当社になる」と述べ、「相当期間、ＮＶＩＤＩＡ以外にこのメモリを使用する企業はないだろう」と語った。今年下半期（７～１２月）に次世代人工知能（ＡＩ）アクセラレーター「ベラ・ルービン」の投入を控え、第６世代ＨＢＭの商業化が本格化するとの見方を強調した。６日（現地時間）、フアン氏は世界最大の家電・情報技術（ＩＴ）見本市「ＣＥＳ ２０２６」が開かれている米ラスベガスのフォンテーヌブロー・ホテルで報道陣やアナリスト向けの懇談会を開き、「ＮＶＩＤＩＡは世界のメモリ市場で最も影響力のある消費者だ」と述べた。ＡＩデータセンターの需要を受け、グラフィック処理装置（ＧＰＵ）価格が上昇するとの懸念については、自社の事実上の独占的地位を強調。「世界各地で整備が進むＨＢＭ４の生産ラインは、実質的にＮＶＩＤＩＡの需要を満たすためのものだ」と説明した。半導体供給企業との協力関係にも満足感を示し、具体名は挙げなかったものの、「すべての工場とサプライヤーが準備を整え、順調に進めている」と述べた。現在、三星電子やＳＫハイニックスなどが、ベラ・ルービン向けＨＢＭ４供給に向けた最終段階の手続きを進めている。ベラ・ルービンとは前世代の「ブラックウェル」に続く次世代ＡＩアクセラレーターで、フアン氏は前日、今年下半期の発売計画を明らかにしていた。パク・ジョンミン記者 blick@donga.com