李大統領、中国の対日輸出規制に「韓国への影響を注視」　介入には「双方の反感招く恐れ」

李在明（イ・ジェミョン）大統領は、日本に対する中国の輸出規制措置をめぐり、「現時点では、我々にできることは非常に限られているように見える」と述べ、中日間の対立の仲裁には距離を置く姿勢を示した。今月中旬に日本訪問を控える李氏は、「日本との関係も、中国との関係と同じくらい重要だ」とも語った。中国上海を訪問中の李氏は７日の現地での記者会見で、「中日対立を仲介する意向はあるのか」との質問に対し、「大人同士が実際の理由をもって争っているところに横から入れば、双方から反感を買う恐れがある」と答えた。そのうえで、「われわれの役割が必要で、実効性と意味があるときに果たすべきであり、今はできることが非常に限られている」とし、「出るべき時に出ることが大切で、出るべきでない時に出ても、あまり役に立たないこともある」と述べた。。中国は前日、日本の高市早苗首相による「台湾有事への介入」の発言を理由に、レアアースを含むデュアルユース物資の対日輸出を全面的に禁止した。李氏は、「今回問題となっている中国の輸出統制は極めて複合的で、根が深い」とし、「まずは円満かつ速やかな解決を望む」と述べた。中国の輸出統制が韓国に与える影響については、「短期的にはわが国の加工貿易に関連する可能性もあり、長期的な影響も拙速に判断しがたい」としたうえで、「当面は状況を注視し、直面し得る事態を綿密に点検する段階であり、具体的にこうする、ああすると言える状況ではない」と説明した。外交部の当局者も同日、「わが国の企業に及び得る直接・間接の影響を綿密に点検する」と明らかにした。李氏は韓日関係についても、「日本との関係は中国との関係と同様に重要だ」と述べ、中日対立の局面でいずれか一方の肩を持つ考えはないとの意向をにじませた。７日に国賓訪中の日程を終えて帰国する李氏は、今月中旬、高市首相の地元である奈良県を訪問し、韓日首脳会談を行う予定だ。イ・ユンテ記者 oldsport@donga.com