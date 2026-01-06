マドゥロ氏拘束時のナイキ・トレーニングウエア、オンラインで完売相次ぐ

ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領が３日、米軍に拘束された際に着用していたナイキのトレーニングウエアが、オンラインで相次いで完売するなど話題を集めている。反米路線を掲げてきた現職大統領の拘束という劇的な場面と、大衆的スポーツウエアブランドが重なり、高い関心を呼んだとの見方が出ている。トランプ米大統領は３日、自身のソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」に、「米軍の強襲揚陸艦イオー・ジマに搭乗したマドゥロ大統領」との説明とともに、灰色のトレーニングウエア姿で護送されるマドゥロ大統領の写真を投稿した。これに先立ち、米軍は同日、マドゥロ大統領のセーフハウスを急襲し、寝室で就寝中だったマドゥロ大統領夫妻を連れ出していた。拘束直後に初めて公開された写真は各国主要メディアで一斉に報じられ、オンライン上でも拡散。関連するミームが相次いで生まれた。写真でマドゥロ大統領が着用していた灰色の上下は、ナイキの「テック・フリース（Tech Fleece）」シリーズだ。ナイキ公式サイトで上下を購入すると価格は２７万１７００ウォンとなり、上衣はＳ・Ｍ・Ｌサイズがすべて品切れとなるほど注文が殺到した。写真公開直後、グーグル・トレンドでは関連商品の検索数が５倍以上に急増し、国内のオンラインショッピングモールでも問い合わせが増えたとされる。一部では、反米主義を掲げてきた左派大統領が、西側資本主義の象徴ともいえるナイキブランドを着用していた点が皮肉だとの指摘も出ている。スペイン紙エル・エスパニョールは「各国政府がマドゥロ拘束への対応を協議し、分析家が意味を読み解く一方で、ソーシャルメディアの利用者はマドゥロのトレーニングウエアに注目していた」と評している。オ・スンジュン記者 ohmygod@donga.com