ジェネシス、発足１０年で世界累計１５０万台突破

現代（ヒョンデ）自動車の高級ブランド「ジェネシス」が、発足から１０年で世界累計販売台数１５０万台を超えた。４日、ジェネシスによると、昨年１１月時点のグローバル累計販売は１５１万３６８台だった。２０１５年１２月、Ｇ９０（韓国発売名はＥＱ９００）を投入して初販売を開始してから１０年での達成となる。初代モデルの発売時には、事前予約だけで１万２０００台を超えたジェネシスは、５年後の２０２１年５月に世界累計５０万台を突破。さらに２年後の２０２３年８月には１００万台の大台に乗せた。欧州、中国などへ販売国を広げるとともに、電動化モデルやスポーツ・ユーティリティー・ビークル（ＳＵＶ）などへラインアップを拡充したことが、販売拡大につながったとの評価が出ている。主要市場の一つである米国では、２０２２年にルイジアナ州で初の単独ショールームを開設。昨年１０月には、ジェネシス・ブランド専用のデザイン拠点「ジェネシス・デザイン・カリフォルニア」を開所するなど、海外でのブランド認知向上も進めている。１１月には高性能電気自動車「ＧＶ６０マグマ」を公開し、ラグジュアリー車に高性能イメージも付加した。その結果、同月には米メディア「ＵＳニュース・アンド・ワールド・リポート」から「最高のラグジュアリー自動車ブランド」に選ばれた。ジェネシスは「２０３０年までに世界で年３５万台を販売し、多様なモデルを投入して韓国型ラグジュアリー市場をリードしていく」との構想を示している。李沅柱 takeoff@donga.com