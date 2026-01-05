ＫＯＳＰＩ「４５００超」　金融資産３０億ウォン超の富裕層の約半数が予想

金融資産３０億ウォン以上を保有する高額資産家の約半数が、今年のＫＯＳＰＩが４５００を突破すると見通している。三星（サムスン）証券は４日、金融資産３０億ウォン以上の高額資産家４０１人を対象に実施した「２０２６年の株式相場の見通しおよび投資計画」に関する調査で、こうした結果が出たと明らかにした。年末時点のＫＯＳＰＩの見通しを尋ねたところ、回答者の４５．９％が「４５００を突破する」と答えた。今年の取引初日となった２日のＫＯＳＰＩは、前営業日比２．２７％高の４３０９．６３で取引を終え、史上最高値を更新した。ＫＯＳＤＡＱ指数については、「１０００を突破する」との回答が全体の５９．６％に上った。調査に回答した資産家の６９％は、今年の上昇率はＫＯＳＰＩよりＫＯＳＤＡＱの方が高くなると予測した。ＫＯＳＰＩの上昇率が高いと見込んだのは３１％だった。株式市場で１銘柄しか購入できないとした場合にどの企業を選ぶかとの問いに対しては、１８．２％が三星電子を挙げた。ＳＫハイニックス（８．６％）は３位だった。三星電子は昨年、年間で１２３．３％上昇し、ＳＫハイニックスは同期間に２７３．１％上昇した。チ・ミング記者 warum@donga.com