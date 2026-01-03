韓銀総裁「景気はＫ字型回復の可能性」　ウォン安「紙切れ説」は否定

李昌鏞（イ・チャンヨン）韓国銀行総裁は２日、「海外の投資銀行（ＩＢ）は為替相場を１ドル＝１４００ウォン台前半と見ているのに、国内のユーチューバーだけが『ウォンはすぐ紙くずになる』と言っている」と述べ、過度なウォン安観測を批判した。今年の韓国経済については、二極化が深まる、いわゆる「Ｋ字型回復」が現れる可能性があるとの懸念を示した。李氏は同日の新年あいさつで、「為替の適正水準を断定するのは難しいが、最近の１ドル＝１４００ウォン台後半の相場は、韓国経済のファンダメンタルズ（基礎体力）とかけ離れているように見える」と語った。ウォン安の背景として、韓米間の成長率・金利差や「コリア・ディスカウント」を挙げつつ、「昨年１０月以降、ドルの動き以上にウォン安が進んだのは、居住者による海外株投資が継続的に拡大し、外為市場の需給不均衡を招いたためだ」と説明した。過去３年にわたるウォン安については、国民年金の海外投資拡大も影響しているとして、構造的な対応が必要だと指摘した。李氏は「国民年金はマクロへの影響を考えるなら、今よりも為替ヘッジを増やすべきで、海外投資を減らすのは極めて当然だ」と述べ、「国民年金が最近、海外での債券発行を検討していると聞いているが、外為市場への影響を和らげる良い方法だと思う」と語った。今年の経済成長率が一定水準に達しても、景況感との乖離が生じる可能性があるとも指摘した。李氏は「今年の経済成長率は１．８％と、潜在成長率に近づくと見込まれるが、今年の成長を牽引するとみられる情報技術（ＩＴ）部門を除くと、成長率は１．４％にとどまる」と明らかにした。「Ｋ字型回復」は持続可能な完全回復とは言い難い、との認識を示した形だ。韓国政府が米国と約束した年２００億ドル規模の対米投資の執行については、「決して機械的に出ていくことはない」と強調した。李氏は「私が韓国銀行を離れた後でも、金融通貨委員会がそう簡単には認めないだろう。韓国銀行は金庫番の役割を果たす」と述べた。チェ・ミソン記者 ホン・ソクホ記者 cms@donga.com