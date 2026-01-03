「スーパールーキー」ムン・ユヒョンが元日デビュー　「実力の３割しか出せなかった」

「スーパールーキー」と呼ばれるムン・ユヒョン（２２・正官庄・写真）が、ついにプロ初出場を果たした。ムン・ユヒョンは１日、ソウル蚕室（チャムシル）学生体育館で行われたＳＫとのプロバスケットボールのアウェー戦で、第１クオーター（Ｑ）終了３分５秒前にキム・ヨンヒョン（３５）に代わってコートに入り、プロ初出場を記録した。この日は２０分４４秒の出場で８得点、３リバウンド、６アシスト、２スティールを記録し、チームの７１―６５の勝利に貢献した。ＫＴのムン・ジョンヒョン（２５）の実弟であるムン・ユヒョンは、高麗（コリョ）大学２年時の昨年から２年連続で大学バスケットボールＵリーグ男子最優秀選手（ＭＶＰ）に選出された。２０２５～２０２６年シーズンの新人ドラフトにアーリーエントリーし、全体１位指名を受けた。ＫＢＬ規定では、今季の新人は１０球団が１７試合を消化した後に出場可能だったが、ムン・ユヒョンはハムストリング（太もも裏）の負傷で、各チームが２５試合を終えるまでデビューが遅れた。ムン・ユヒョンは試合後、「これまで歯を食いしばりながら、コートで何をすべきか研究してきた」と振り返り、「同期の選手たちが皆よくやっていてプレッシャーもあったが、自分が出ればもっとできるという自信はあった。きょうは実力の３割しか出せていない感じだが、まだ試合は多く残っている。これからもっと良くなる」と語った。さらに「待ってくれたファンの皆さんには、言葉では言い尽くせないほど感謝している。これからはけがをせず、元気にコートに立つので、応援してほしい」と話した。ムン・ユヒョンのデビューが遅れる間、最も注目を集めた新人はヤン・ウヒョク（１８・韓国ガス公社）だ。三一（サムイル）高校卒業を控える梁は、昨年１２月４日に昌原（チャンウォン）でＬＧ戦に出場し、プロバスケットボール史上２番目の若さ（１８歳７カ月１日）で初出場を記録した。２日後には正官庄戦に先発出場し１６得点を挙げ、史上最年少先発出場と２桁得点の記録を同時に塗り替えた。ヤンは新年初日の高陽（コヤン）ソノ戦まで、平均８．５得点、１．４リバウンド、２．４アシストを記録している。このほか、英国人の父と韓国人の母を持つエディ・ダニエル（１９・ＳＫ）や、元東部（トンブ、現ＤＢ）監督の姜東熙（カン・ドンヒ）氏の息子のカン・ソンウク（２１・ＫＴ）も、今季の注目新人に挙げられている。ソウル龍山（ヨンサン）高校３年で大学進学を選ばずＳＫに入団したダニエルは守備に定評があり、負傷離脱中のキム・ソンヒョン（２７）に代わって先発ポイントガードを務めるカンは、ボールハンドリングに強みがあると評価されている。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com