ＢＴＳが３月に完全体復帰　メンバー「再会の年が来た」

Ｋポップを代表するボーイズグループ、防弾少年団（ＢＴＳ）が完全体で帰ってくる。新アルバムの発表は、２０２２年６月以来、約３年９か月ぶりとなる。所属事務所のビッグヒット・ミュージックは１日、「ＢＴＳが３月２０日に新アルバムを発売し、大規模なワールドツアーに入る予定だ」と公式に発表した。今回のカムバックは、メンバーがファンクラブのＡＲＭＹに送った自筆の手紙で先に公開された。メンバーは新年を前に、直筆の手紙で感謝の気持ちを伝えつつ、「２０２６．０３．２０」という日付を書き込み、アルバム発売日を示唆した。リーダーのＲＭは「誰よりも切実に待っていました」と綴り、ジミンは「僕たちが再会する年がやってきました」と書いて期待感を高めた。ほかのメンバーも、「ついに考えていたことが現実に」（Ｊ－ＨＯＰＥ）、「待っていてくれて本当にありがとう」（ジン）、「今年も楽しく一緒に過ごそう。愛しています」（ＳＵＧＡ）、「２０２６年はもっと良い思い出を作るので期待して」（Ｖ）、「会いたいです。今年もよろしく」（ジョングク）とメッセージを寄せた。ＢＴＳは２０２５年１２月３１日、ファンプラットフォームのウィバースで完全体のライブ配信を行い、新年を迎えた。メンバーは「今年は無事に復帰し、アルバムがうまくいってほしい。ＢＴＳ、大ヒットしよう」と語った。ＢＴＳは、２０２２年にアンソロジーアルバム「Ｐｒｏｏｆ」を発売後、グループ活動を一時休止し、各メンバーの兵役とソロ活動を続けてきた。同年１０月の「２０３０釜山世界博覧会誘致祈願コンサート」が、最後の完全体ステージだった。ジンとＪ－ＨＯＰＥが２０２４年６月と１０月に除隊し、昨年６月には残るメンバー全員が兵役を終えた。ビッグヒット・ミュージックは「アルバムや公演の詳細は、後日発表する」としている。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com