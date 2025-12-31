ＤＢ対ＫＣＣの「年越しバスケ」　勝負の行方は

２０１６年に始まったプロバスケットボールの名物イベント「バスケ越年」が、今年で１０年目を迎える。「送旧迎新（古い年を送り、新年を迎える）」になぞらえ、１２月３１日の深夜に試合を開始し、終了間際に選手とファンがアリーナで新年を迎える特別マッチだ。今年の「年越しバスケ」は３１日午後９時３０分、釜山（プサン）で行われる。対戦カードは、そろって３位タイ（１６勝１０敗）のＫＣＣとＤＢ。勝者は単独３位に浮上し、２０２５年の最終夜から２０１６年の新年を気持ちよく迎えられる。勢いに乗るのは、アジア枠選手のイーサン・アルバノ（２９・フィリピン）を軸に３連勝中のＤＢだ。アルバノは２５日の正官庄（チョングァンジャン）戦で勝負を決める３点シュートを沈め、６９－６３の勝利に貢献。２７日のソノ戦では３７得点（８アシスト）の爆発力を見せた。もっとも、今季の直接対決はＫＣＣが２戦とも制している。カギを握るのは、けがから復帰したＫＣＣのエース、許雄（ホ・ウン、３２）がどこまで活躍できるかだ。２４日の三星（サムスン）戦で右かかとの痛みを訴えて交代し、その後は治療に専念した。許雄不在の間、ＫＣＣは７連勝が止まり、その後２連敗を喫した。クラブ関係者は「意味のある重要な一戦。本人の出場意欲は高い」と話す。国内選手の１試合平均得点２位（１５．６点）を走る許雄は、今季ＤＢとの２試合で平均２２得点を記録し、いずれも勝利に導いた。ホームのＫＣＣは、試合後にファン向けの除夜の鐘セレモニーやナンタ公演などを予定している。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com