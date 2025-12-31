免疫細胞を「覚醒」させてがんを攻撃、 ＫＡＩＳＴチームが新治療法開発

国内研究チームが、腫瘍の中で眠っている免疫細胞を目覚めさせ、がんを攻撃させる新たな治療法を開発した。体内の免疫細胞をその場で抗がん細胞治療へと変換する手法だ。ＫＡＩＳＴは３０日、バイオ・脳工学科のパク・ジホ教授チームが、腫瘍近傍に存在する免疫細胞の一種であるマクロファージに、がん細胞を認識する「キメラ抗原受容体（ＣＡＲ）」タンパク質の遺伝情報を届け、抗がん細胞治療として活用する方法を開発したと発表した。研究成果は国際学術誌「ＡＣＳナノ」の１１月１８日号に掲載された。今回の治療法の要点は、「腫瘍の近く」に存在するマクロファージを活用し、さらに体内のマクロファージに直接ＣＡＲタンパク質を発現させた点にある。ＣＡＲは、免疫細胞ががん細胞を正確に認識し、攻撃できるよう設計された受容体タンパク質だ。これまで、ＣＡＲを用いた治療法としては、「キムリア」「カービクティ」などのＣＡＲ―Ｔ（キメラ抗原受容体Ｔ細胞）療法が知られている。高い治療効果から「夢の抗がん剤」と呼ばれてきたが、胃がん、肺がん、肝がんなどの固形がんでは浸透性が低く、主に血液がんに限られるという課題があった。研究チームは、この限界を克服するため、すでに腫瘍周辺に集まっているマクロファージに着目した。腫瘍の近くにあるため、浸透がはるかに容易だという。ＣＡＲ遺伝情報を持つｍＲＮＡと免疫反応を活性化する免疫刺激剤を脂質ナノ粒子に封入し、腫瘍内部に投与したところ、マクロファージが迅速に取り込み、細胞表面にＣＡＲタンパク質を発現させた。体内に存在するマクロファージを「体の中でそのまま」抗がん細胞治療へと転換した形だ。パク氏は「従来のＣＡＲマクロファージ療法における最大の課題だった送達効率と免疫抑制環境の問題を同時に克服した点で意義が大きい」と述べた。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com