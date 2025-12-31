旧統一教会の韓鶴子総裁ら４人、「不正な分割献金」容疑で送検

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁とユン・ヨンホ元世界本部長らが、与野党の国会議員１１人に対し違法な「分割献金」を行った疑いで検察に送致された。警察は３０日、韓氏とユン氏、総裁秘書室長を務めたチョン・ウォンジュ氏、「天主平和連合（ＵＰＦ）」の宋光奭（ソン・グァンソク）元会長の計４人を、政治資金規正法違反の疑いで前日、送検したと発表した。４人は２０１９年１月頃、現職の与野党議員１１人に個人名義で献金した後、教団の法人資金で補填する、いわゆる「分割献金」を主導した疑いが持たれている。チョン氏は教団のナンバー２として資金を統括していた人物とされる。宋氏は１８～２０年、教団内で国会議員支援組織とされる世界平和国会議員連合（ＩＡＰＰ）の会長などを務めた。捜査の結果、４人は議員１人あたり１００万～３００万ウォンの献金を行っていたとみられる。警察は中央選挙管理委員会の資料や教団の会計帳簿などを総合し、容疑を裏付けたという。献金の対象には、当時の国会外交統一委員会（外統委）所属議員が多数含まれていたとされる。警察は、教団側が宿願事業とされる「韓日海底トンネル」推進のため、外統委所属議員に組織的に接近した可能性があると見ている。捜査の進展次第では、献金を受けた議員がさらに判明する可能性もある。警察関係者は「捜査はまだ初期段階で、今後明らかにすべきことが多い」と話した。この事件は、「金建希（キム・ゴンヒ）特検」から移管された旧統一教会関連事件とは別に、警察が１５日の家宅捜索後、押収物を分析する過程で新たに把握したものだ。ソン・ユグン記者 クォン・グヨン記者 big@donga.com