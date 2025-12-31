三星電子、ＢＭＷ次世代ＥＶに中核半導体供給　車載事業を拡大

ＢＭＷの次世代電気自動車（ＥＶ）向けに、三星（サムスン）電子が車載用半導体を供給する。車載用半導体をはじめ、電装（車載電気・電子機器）、ディスプレイ、蓄電池など車載部品のポートフォリオを拡大することで、世界の自動車メーカーにとっての主要パートナーとしての地位が一段と高まる見通しだ。半導体業界によると、三星電子デバイスソリューション（ＤＳ）部門が独自に開発した車載インフォテインメント（ＩＶＩ）プロセッサー「エクシノス・オート Ｖ７２０」を、ＢＭＷの新型ＥＶ「ニューｉＸ３」に供給する。ニューｉＸ３は、ＢＭＷの次世代電動化プラットフォーム「ノイエ・クラッセ」を採用する初の量産モデルで、韓国市場には来年下半期（７～１２月）に発売される予定だ。三星電子は今後、ＢＭＷの次世代車全般に向け、車載用半導体の供給を拡大する計画だ。ＢＭＷのフラッグシップである７シリーズの次期モデルには、最新の車載用プロセッサー「エクシノス・オート Ｖ９２０」が搭載される見通しとされる。今回供給される半導体は、三星電子システムＬＳＩ事業部が設計し、ファウンドリ事業部が５ナノメートル（１ナノメートルは１０億分の１メートル）プロセスで生産する。ディスプレイ表示、音声認識、ナビゲーションなど複数の機能を同時に処理する統合制御型プロセッサで、車内の主要電子機器の頭脳を担う。三星電子は２０１８年に車載用半導体ブランド「エクシノス・オート」を立ち上げて以降、ドイツの自動車メーカーを中心に事業を拡大してきた。２０１９年にアウディへ「エクシノス・オート Ｖ９」を供給し、２０２１年にはフォルクスワーゲンに「エクシノス・オート Ｖ７」を納入して、ドイツ自動車のラインアップに本格参入した。車載用半導体市場の拡大を追い風に、三星電子のシステムＬＳＩ、ファウンドリ両事業部が新たな成長軌道に乗るとの見方も出ている。近年、車載事業の拡大に伴い、車載用半導体市場の規模も急速に拡大している。市場調査会社マーケッツアンドマーケッツは、世界の車載用半導体市場の規模が今年の７７４億２０００万ドル（約１１１兆１２８７億ウォン）から、２０３０年には１３３０億５０００万ドル（約１９０兆９８００億ウォン）へと拡大すると予測した。三星電子は車載事業の強化に向け、大型の合併・買収（Ｍ＆Ａ）も相次いで進めている。２０１７年に車載機器メーカーのハーマンを８０億ドル（当時の為替で約９兆３５００億ウォン）で買収し、車載プラットフォームを確保。今月には、ドイツの自動車部品大手ＺＦフリードリヒスハーフェンの先進運転支援システム（ＡＤＡＳ）事業を１５億ユーロ（約２兆６２００億ウォン）で取得した。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com