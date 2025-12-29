「ＤＦ起用」のヤン・ヒョンジュンがリーグ初ゴール　洪明甫号のＤＦ争いに注目

サイドバックにポジションを移したヤン・ヒョンジュン（セルティック、写真）が、今季リーグ戦初ゴールを挙げた。ヤンは２８日、アウェーで行われたスコティッシュ・プレミアシップ（１部）の今季リビングストン戦で、チームが１－２とリードを許していた前半１０分に同点弾を決めた。ゴール前の混戦で体を投げ出し、右足で押し込んだもので、今季リーグ１２試合目での初得点となった。セルティックはその後２点を加え、４－２で勝利した。本来はサイドアタッカーを主戦場とするヤンだが、今月４日にフランス出身のウィルフリード・ナンシー監督が就任して以降、サイドバックとして起用されている。ナンシ監督は、最終ラインに中央ＤＦ３人を置く「３バック」を好む。この戦術では、サイドバックが積極的に前線へ上がり、攻撃に参加する役割を担う。サッカーデータ専門メディア「FotMob」によると、ヤンはこの試合でシュート３本を放ち、クリアも３回成功させるなど、攻守両面で存在感を示した。２０２６年北中米ワールドカップを戦う韓国代表も３バックを採用している。しばらく洪明甫（ホン・ミョンぼ）監督の選考から外れていたヤンが、サイドバックとして代表に復帰し、定位置争いに加われるか注目される。ヤンは、ＤＦに起用される前の今年６月に行われたクウェート戦（アジア最終予選）以降、代表に招集されていない。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com