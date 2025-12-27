国内は三星電子、海外はテスラ　株式ギフトで最多



今年に入ってから投資家が最も多くプレゼントした銘柄は三星（サムスン）電子だった。



２５日、ＫＢ証券が今年１月１日～１２月２２日に自社の「株式ギフトサービス」を通じて顧客が贈った銘柄を分析した結果、取引件数ベースで三星電子が首位となった。三星電子は国内株式ギフト取引件数全体の９％を占めた。



２位はＬＧＣＮＳ（４％）で、三星電子優先株（２．４％）が３位だった。続いて明仁（ミョンイン）製薬（２．３％）、斗山（トゥサン）エナビリティ（１．６％）、カカオ（１．４％）、大韓（テハン）造船（１．３％）の順だった。



三星電子と三星電子優先株のギフト件数の合計は、国内株式ギフト全体の１０分の１を超えた。米国発の技術株の追い風で国内半導体株の株価が高値圏で推移した影響とみられる。三星電子は１株当たりの価格が他の大型半導体株に比べて割安で、ギフト費用の負担が小さかった点も背景にある。



ＫＢ証券のキム・ドンウォン・リサーチセンター長は「三星電子は競合平均比４４％割安の株価純資産倍率（ＰＢＲ）が１．５倍で、世界のＤＲＡＭメーカーの中で最も低い評価を受けている」とし、「今後の株価上昇余地が最も大きい」と分析した。



海外株では人工知能（ＡＩ）ブームの中、テスラの人気が最も高かった。テスラは海外株式ギフト取引件数全体の１０％を占めた。続いてエヌビディア（９％）、パランティア（５％）、アルファベットＡ（３．８％）、アップル（３．５％）、ＩＯＮＱ（２．８％）などだった。



このほか、テスラ株を基礎資産とする上場投資信託（ＥＴＦ）の「ディレクシオン・デイリーＴＳＬＡブル２倍シェアーズ（ＴＳＬＬ）」と「イールドマックスＴＳＬＡオプション・インカム・ストラテジー（ＴＳＬＹ）」も、ギフト上位１０銘柄に入った。





シン・ムギョン記者 yes@donga.com