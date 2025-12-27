韓国、フィリピンに護衛艦２隻輸出へ　契約締結

韓国防衛事業庁は２６日、韓国とフィリピンが総額６億ドル規模の護衛艦２隻の輸出契約を同日締結したと明らかにした。今回の契約は、フィリピン海軍の現代化を進める護衛艦第２次事業の一環だ。ＨＤ現代（ヒョンデ）重工業は、３２００トン級の最新型護衛艦２隻を建造し、２０２９年までにフィリピン海軍に引き渡す。輸出額は５億７８００万ドル（約８４００億ウォン）規模だ。防衛事業庁は、「政府の積極的なセールス外交と防衛産業企業の技術力や努力が結実した成果だ」と評価したうえで、「特に１０月に慶州（キョンジュ）で開かれたアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）を機に行われた韓・フィリピン首脳会談での防衛産業協力を継続するとの約束が、事業の推進に弾みをつけた」と説明した。フィリピンは１６年にも、護衛艦第１次事業として、ＨＤ現代重工業が建造した護衛艦（ホセ・リサール級、２６００トン）２隻の導入を決定した。２隻はそれぞれ２０年と２１年に引き渡され、フィリピンの海上作戦の中核として運用されている。フィリピンはこのほか、２１年に哨戒艦２隻、２２年に遠海警備艦６隻を含む計１０隻の艦艇導入契約をＨＤ現代重工業と結んだ。また、１４年と今年の２回にわたり、軽攻撃機ＦＡ５０を２４機導入することを決定するなど、事実上、韓国兵器を軍の主力として運用している。李鎔喆（イ・ヨンチョル）防衛事業庁長官は、「今回の護衛艦第２次事業契約は、フィリピン政府がＫ防衛産業に寄せてきた揺るぎない信頼の象徴だ」とし、「今後、誘導兵器や宇宙分野へも防衛産業協力を拡大していく計画だ」と述べた。尹相虎 ysh1005@donga.com