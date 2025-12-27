李大統領の支持率５９％　政府信頼度５４％、昨年比２３ポイント上昇



李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政支持率が５９％と集計された。政府に対する信頼度は１年前より２３ポイント上昇し、国家機関の中で最も高い水準となった。



エムブレインパブリック、ケースタットリサーチ、コリアリサーチ、韓国リサーチが２２～２４日に全国の成人男女１００３人を対象に実施し、２５日に公表した１２月第４週全国指標調査（ＮＢＳ無線電話面接１００％・９５％信頼水準、標本誤差±３.１ポイント、詳細は中央選挙世論調査審議委員会ホームページ参照）によると、李氏の国政運営に対する肯定評価は５９％、否定評価は３２％だった。２週間前の調査では肯定６２％、否定３０％だった。進歩層と中道層では肯定評価がそれぞれ８８％、６１％だった一方、保守層では否定評価が６０％と多かった。



２０２２年末以降、低下が続いていた政府への信頼度は大きく改善された。国家機関の信頼度は政府（５４％）が最も高く、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が非常戒厳を宣布した直後だった昨年１２月（３１％）より２３ポイント上昇した。政府信頼度は２２年が４３％、２３年が３７％だった。憲法裁判所が５２％で続き、警察（４８％）、地方自治体（４２％）、裁判所（４０％）、国会（３１％）、検察（２９％）の順だった。憲法裁判所の信頼度は昨年より１５ポイント、国会は１０ポイント、裁判所は８ポイント低下した。



政党支持率は与党「共に民主党」４１％、野党では「国民の力」２０％、改革新党４％、祖国革新党３％の順だった。支持政党がないと答えた無党派層は２９％だった。





許桐準 hungry@donga.com