来季ＫＬＰＧＡ、１大会平均賞金１１億２０００万ウォン

２０２６シーズンの韓国女子プロゴルフ（ＫＬＰＧＡ）ツアーは、全３１大会、賞金総額３４７億ウォン規模で開催される。ＫＬＰＧＡツアー事務局は２４日、来季の日程を発表し、「２０２６シーズンのレギュラーツアーの１大会当たりの平均賞金は１１億２０００万ウォンで、史上最高となる」と明らかにした。大会数は今年と同じ３１大会だが、賞金総額は今年（３４６億ウォン）より１億ウォン増えた。来年開催される全３１大会はいずれも賞金総額が１０億ウォン以上となる。ＫＬＰＧＡは「シーズンの全大会で賞金が１０億ウォンを超えるのは初めて」と説明した。シーズン開幕戦は来年３月、タイで賞金総額１２億ウォン規模で行われる。大会名は未定。国内開幕戦は４月開催予定の賞金総額１０億ウォン規模のザ・シエナ・オープン（仮称）となる。賞金総額が最も高い大会は、セルリオン・クイーンズマスターズ（６月）、第４８回ＫＬＰＧＡ選手権（８月）、ハナ金融グループ選手権（９月）、ハイト眞露（チンロ）選手権（１０月）の４大会で、いずれも賞金総額は１５億ウォン。ＫＬＰＧＡツアーの関係者は「今後も選手が最良の環境で実力を発揮できるよう、最善を尽くす」と語った。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com