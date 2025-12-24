米ビルボード、「ＫＰＯＰガールズ！」旋風を「今年の音楽的瞬間」に選出

米音楽専門誌ビルボードが、ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナルサウンドトラック（ＯＳＴ）が巻き起こした世界的ブームを、「今年最も衝撃的な音楽的瞬間」に選んだ。２３日、ビルボードの公式サイトによると、「２０２５年の大衆文化を定義した最も大胆な音楽的瞬間１０選」の一つとして、「ＫＰＯＰガールズ！」ＯＳＴのチャート席巻が選ばれた。ビルボードは「子ども向けアニメが音楽で世界を制するとは、誰も予想しなかった」とし、「ＯＳＴ４曲がシングルチャート『トップ１０』入りした初の事例を残した」と評価した。ＯＳＴ収録曲の一つ「ゴールデン」は、アニメ内の仮想グループの楽曲として初めて、米主要シングルチャート「ホット１００」で首位を獲得。来年開催される米音楽賞「グラミー賞」でも、本賞に当たる「ソング・オブ・ザ・イヤー」を含む５部門にノミネートされた。ＯＳＴアルバムも主要アルバムチャート「ビルボード２００」で１位を記録した。ビルボードはこのほか、ポップスターのテイラー・スウィフトの結婚、歌手ケイティ・ペリーの宇宙飛行挑戦、コールドプレイ公演で起きた「不倫生中継」騒動なども、今年の１０大音楽トピックとして挙げた。イ・ジユン記者 leemail@donga.com