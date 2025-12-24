３０歳ペレイラ、ＬＩＶで１７０億ウォン稼ぎ「早期引退」

経済的自立を実現し、早期引退を目指す「ＦＩＲＥ（Financial Independence, Retire Early）」を掲げる人は少なくない。チリ出身のプロゴルファー、ミト・ペレイラは、競技の最盛期とも言える３０歳で「ＦＩＲＥ」を選んだ。ペレイラは２３日、ソーシャルメディア（ＳＮＳ）で「ゴルフという美しいスポーツと共に過ごす中で人生の優先順位が変わった。チリに戻り、自分の人生に集中したい」とし、「他国やホテル、空港で多くの時間を過ごしてきた。プロゴルファーとしてのキャリアを終え、家族と共にチリで暮らし、ゴルフから学んだことを生かして残りの人生を歩みたい」とつづった。早期引退を可能にした最大の理由は、早くから「経済的自由」を達成した点にある。２０２０～２１年に米下部ツアーのコーンフェリー・ツアーで３勝を挙げ、２０２２年にはＰＧＡ選手権で共同３位に入るなど才能を示した。翌年、サウジアラビア政府資本が支援するＬＩＶゴルフへ移籍した。ＬＩＶゴルフは大会数は少ないが賞金規模が大きい。ペレイラは３シーズンで未勝利ながら、総額１１５０万ドル（約１７０億ウォン）を手にした。２０２５年シーズンを個人順位５１位で終え、２０２６年の出場権を逃したことを受け、迷うことなくフィールドを去る決断を下した。将来の計画については言及していない。英デイリー・メールは「ペレイラは１６歳の時にも突然ゴルフをやめ、２年間クラブを握らなかった。ＰＧＡツアーで戦っていた２０２２年のインタビューでは『ゴルフに飽きた』と語っていた」と伝えた。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com