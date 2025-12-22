元キウムのソン・ソンムンのパドレス移籍が秒読み　実現なら来季はナ・リーグで李政厚、金慧成とプレー

今季、韓国プロ野球キウムでプレーした内野手ソン・ソンムン（２９）が、サンディエゴ・パドレスのユニフォームを着ることになったとの現地報道が出た。報道通りなら、キウム出身選手３人が来季、米大リーグ、ナ・リーグ西地区で顔を合わせることになる。サンディエゴ・ユニオン・トリビューンなど現地メディアによると、ソン・ソンムンは３年総額１５００万ドル（約２２１億ウォン）でパドレスと契約することで合意した。パドレスのＡ．Ｊ．プレラー編成本部長は「ソン・ソンムンはこの２年間で別次元の選手になった。得点生産力が高く、多才な選手だ」と評価した。メディカルチェックを通過し契約が正式に成立すれば、ソン・ソンムンは元同僚の李政厚（イ・ジョンフ、２７、サンフランシスコ・ジャイアンツ）、金慧成（キム・ヘソン、２６、ロサンゼルス・ドジャース）とナ・リーグ西地区の覇権を争うことになる。大リーグ初出場を果たせば、ソン・ソンムンは姜正浩（カン・ジョンホ、３８、引退）や朴炳鎬（パク・ビョンホ、３９、引退）、金河成（キム・ハソン、３０、アトランタ・ブレーブス）、李政厚、金慧成に続くキウム出身６人目のメジャーリーガーとなる。パドレスがキウム出身選手と契約するのは、金河成に続いてソン・ソンムンが２人目だ。金河成は２０２１年、４年総額２８００万ドル（約４１４億ウォン）でパドレスに入団し、２０２３年には同チーム所属でナ・リーグのユーティリティ部門ゴールドグラブ賞を受賞した。ソン・ソンムンは今季に打率．３１５、２６本塁打、９０打点、２５盗塁を記録し、韓国プロ野球の三塁手部門ゴールデングラブを獲得した。ただ、パドレスの三塁にはマニー・マチャド（３３）が君臨しており、二塁手として起用される可能性が高い。ソン・ソンムンは今季２５試合を含め、通算１９４試合で二塁を守っており、三塁手としての出場は５４８試合に上る。契約が確定すれば、昨年８月にキウムと結んだ６年総額１２０億ウォンの非ＦＡ複数年契約は自動的に無効となる。当時、非ＦＡ野手としては最高額だったが、今季終了後にポスティングシステム（非公開入札）でのメジャー挑戦に失敗した場合にのみ適用される条件付き契約だった。キウムはパドレスから保証額の２０％を譲渡金として受け取る。契約額が１５００万ドルで確定すれば、キウムの取り分は３００万ドル（約４４億ウォン）となり、今季キウムの年俸上位４０人の合計額（４３億９７５６万ウォン）を上回る。任寶美 bom@donga.com