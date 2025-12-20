李在成、全得点に絡む活躍　決勝点演出にＰＫ獲得も

ドイツ１部マインツの李在成（イ・ジェソン、３３）が、先制決勝点をアシストしたうえ、ＰＫを獲得し、クラブ史上初となる欧州カップ戦決勝トーナメント進出を導いた。マインツは１９日、ドイツ・ラインラント＝プファルツ州マインツのメヴァ・アレーナで行われたＵＥＦＡカンファレンスリーグ（ＥＣＬ）、リーグフェーズ最終第６戦で、サムスンスポル（トルコ）を２－０で下した。先発出場した李在成は前半４４分、シルヴァン・ヴィドマー（３２、スイス）の先制決勝点を演出した。左サイドへ走り込んだヴィドマーに巧みなロブパスを通すと、ヴィドマーはペナルティーエリア内まで持ち込み、右足シュートでゴールネットを揺らした。李在成は後半３分にも、相手守備のハンドを誘ってＰＫを獲得し、ナディーム・アミリ（２９・ドイツ）が冷静に決めた。ＥＣＬは、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）、ＵＥＦＡヨーロッパリーグ（ＥＬ）に次ぐ欧州クラブ大会の第３層に当たる。この勝利で勝ち点１３（４勝１分け１敗）とし７位に浮上したマインツは、上位８チームに与えられる決勝トーナメントへのストレートインを決めた。マインツが欧州カップ戦でトーナメントに進出するのは、クラブ史上初となる。この試合が行われた同日、城南（ソンナム）で開かれた洪明甫（ホン・ミョンボ）奨学財団の奨学金授与式に出席した洪監督は、「李在成が来年５月まで所属クラブで過度に試合を重ね、コンディション維持が難しくなるような事態になれば、代表チームにとっても非常に好ましくない」と言い、「クラブとも緊密にコミュニケーションを取り続けたい」と話した。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com