昨年の育児休業、３人に１人は「父親」

昨年、育児休業の取得者数が過去最多となる中、１０人に３人は父親だったことが分かった。拡充された育児休業制度の施行を受け、父親の取得者数は初めて６万人を超えた。国家データ処が１７日に公表した「育児休業統計結果（暫定）」によると、妊娠中、または８歳もしくは小学校２年生以下の子どもを対象に、昨年育児休業を開始した人は２０万６２２６人で、前年より４．０％増えた。２０１０年に関連統計の作成が始まって以降、最大規模となった。育児休業取得者のうち２９．２％は父親だった。昨年の父親の取得者数は前年より１８．３％増の６万１１７人で、６万人を上回ったのは初めてだ。背景には、昨年初めに実施された支援拡大がある。政府が２０２２年に導入した「３＋３両親育児休業制度」を、昨年「６＋６両親育児休業制度」に改編したことで、生後１８カ月以内の子どもを持つ両親がともに育児休業を取得した場合、最初の６カ月間は通常賃金の１００％を受け取れるようになった。昨年生まれた子どもの父親のうち、昨年に育児休業を取得した割合は１０．２％と、初めて１０％を超えた。出生後１２カ月以内に育児休業を取得する父親の割合も、２０１５年の１．１％から２０２３年には１６．１％まで上昇した。世宗市＝キム・スヨン記者 syeon@donga.com