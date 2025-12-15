追い風に乗るＫ半導体、三星・ＳＫの営業利益「２００兆ウォン時代」開く

本格的な半導体の「スーパーサイクル（超好況期）」が始まる中、三星（サムスン）、電子とＳＫハイニックスの２社の来年の営業利益の合計が、２００兆ウォンに迫るとの見通しが出た。１２月に入って以降、主要証券会社は両社の来年の営業利益の予想を相次いで引き上げている。１４日、証券業界によると、キウム証券は三星電子の２０２６年の連結ベースの営業利益の見通しを１０７兆６１２０億ウォンに上方修正した。直近３カ月間の証券会社の予想の平均である市場コンセンサス（８３兆２４２０億ウォン）を２９．３％上回る水準だ。ｉＭ証券は同期間、ＳＫハイニックスの来年の連結営業利益の見通しを９３兆８４３０億ウォンにまで引き上げた。最も強気な見通しを合計すると、両社の営業利益は２００兆ウォンを超える。●「営業利益２００兆ウォン」の見通し…最大の立役者はＤＲＡＭ現在、汎用ＤＲＡＭを含むメモリ半導体市場では、需要に供給が追いつかない供給不足が深刻化し、価格が急騰している。人工知能（ＡＩ）データセンターを構築するクラウドサービス事業者が、攻勢的にメモリ確保に動いている影響が大きい。市場調査会社ＤＲＡＭエクスチェンジによると、１１月のＰＣ向け汎用ＤＲＡＭ製品（ＤＤＲ４ ８Ｇｂ １ＧＸ８）の平均価格は８．１ドルで、今年１月（１．３５ドル）に比べ約６倍に跳ね上がった。こうした流れの中、証券業界の視線は三星電子に集まっている。ＳＫハイニックスや米マイクロンを含む世界の主要メモリ３社の中で生産量が最も多く、売上高に占めるＤＲＡＭの割合も高いためだ。ＬＳ証券は「競合各社が来年、ファブ（工場）スペース不足に直面する一方、三星電子はＤＲＡＭ生産拡大のための余地が十分にある」とし、「メモリ価格次第では、さらなる業績の上方修正の可能性も開かれている」と分析した。追加生産が難しいＳＫハイニックスについては、収益性の改善が際立つとの見方が出ている。現代（ヒョンデ）自動車証券は「汎用ＤＲＡＭの価格まで急騰する中、ＳＫハイニックスが世界のＤＲＡＭメーカーの中で最も高い収益性を記録する可能性が大きい」と見通した。●ＨＢＭ、顧客多角化への期待韓国メモリ半導体企業の「過去最高」業績の見通しの背景には、世界の巨大ＩＴ企業によるカスタムＡＩチップの自社開発の動きもある。エヌビディア（ＮＶＩＤＩＡ）の画像処理装置（ＧＰＵ）への依存度を下げるため、注文型半導体（ＡＳＩＣ）市場が拡大し、三星電子とＳＫハイニックスが生産する高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）の需要が大幅に増えるとの期待だ。代表例がグーグルのテンソル処理装置（ＴＰＵ）だ。ＴＰＵは、グーグルのＡＩモデル「ジェミニ３」の学習と稼働を担うＡＩチップである。オープンＡＩも、独自のＡＩチップの開発に乗り出している。アマゾン・ウェブ・サービス（ＡＷＳ）は「トレイニウム３」を開発し、マイクロソフトも来年、ＡＩチップ「マイア２００」を投入する。キウム証券のパク・ユアク首席研究委員は、「ＡＳＩＣを主要顧客として確保した三星電子の２０２６年のＨＢＭの出荷量は、今年比で３倍以上に増える」とし、「来年１～３月期には主要ＡＳＩＣチップ向けＨＢＭの販売が大きく伸び、４～６月期にはＮＶＩＤＩＡの『Ｒｕｂｉｎ』に搭載されるＨＢＭ４の出荷が本格化する」と分析した。イ・ミンア記者 omg@donga.com