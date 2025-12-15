「みんな踊れ」、米ポップスター、ドージャ・キャットの野性味あふれるエネルギー炸裂

「ソウル！みんな踊れ（Everybody, go dance）！」１３日午後、京畿道高陽市（キョンギド・コヤンシ）のKINTEX第２展示場１０ホール。これほど寒い日に、これほど熱気に包まれるステージがあるとは。ドージャ・キャットは、やはりドージャ・キャットだった。米ポップスターのドージャ・キャットが、９月に発売した５枚目のフルアルバム『ヴィー（Vie）』を記念して行った初の来韓公演は、吹雪の中で集まった約１万４０００人の寒さを瞬く間に溶かした。ステージを通して繰り広げられたパフォーマンスは、観客の体温と呼吸、集中力を一気に引き上げた。ドージャ・キャットは今年２月、BLACKPINKのリサと歌った「ボーン・アゲイン（Born Again）」で、韓国のファンにもおなじみのグローバルアイコンだ。２０１４年にデビューし、「ジューシー（Juicy）」や「セイ・ソー（Say So）」がTikTokのミームとして拡散し、幅広い人気を得た。しかし、初来韓公演で目の当たりにした彼女は、ありふれた「バイラルスター」ではなかった。ラッパーとしての鋭く荒々しいエネルギー、必要な場面で強弱を巧みに行き来する柔らかな声、そしてステージというキャンバスに身を投げ出すようなパフォーマンス。はるかに立体的で、なおかつ熟練した「オールラウンド・プレーヤー」だった。通常、この種のコンサートでは男女を問わず衣装を数着替えるのが一般的だが、ドージャ・キャットは今回のワールドツアーで一着のみをまとい、ステージに集中している。韓国公演では、シルバー装飾のある黒のボディースーツにレトロなベレー帽、緑色のウィッグを合わせた。８０年代の感性が色濃いオープニング曲「カーズ（Cards）」から、ステージは終始豊かで躍動感に満ちていた。恋人とのロマンチックな瞬間を歌った「キス・ミー・モア（Kiss Me More）」では幻想的なボーカルが際立ち、鋭いラップが続く「ゲット・イントゥ・イット（Get Into It）」では野性味あふれるエネルギーが爆発した。「きれいであることは罪じゃない」と自己肯定感を歌う「ゴージャス（Gorgeous）」の後、満面の笑みで指ハートを送る余裕も印象的だった。「１８歳未満入場不可」の公演らしく、濃密なステージは際どいラインを行き来した。トゥワークをしたり、ステージに横たわって歌うだけでも、どこか違った。マイクのコードを体に巻き付けたり、マイクを口に含むいわゆる「マイク・パフォーマンス」は、とりわけ強烈だった。刺激的でありながら、ラップとボーカルを最後まで押し切る姿。動きの一つ一つが舞台言語となり、五感を刺激した。ハイライトは、ビルボード「ホット１００」で１位に輝いたヒット曲「ペイント・ザ・タウン・レッド（Paint the Town Red）」から。観客にマイクを向けて大合唱を誘い、洗練されたビートの「ボス・ビッチ（Boss Bitch）」では、会場がクラブのように揺れた。ステージに腰掛けて「ストレンジャー（Stranger）」を歌うと、客席では携帯電話のフラッシュが波のように広がった。国民的ヒットの「セイ・ソー」を経て、エンディング曲「ジェラス・タイプ（Jealous Type）」まで。ステージからあふれたエネルギーは観客へと伝播し、会場を満たした。「サンキュー、コリア！」。短いあいさつとともにバラの花を手渡し、公演は幕を閉じた。目の前のドージャ・キャットは、見せかけだけのスターではなかった。約１００分間、最後まで観客を踊らせ続けた、名実ともに「グローバル・パフォーマー」だった。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com