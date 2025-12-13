オープンＡＩが新ＡＩモデル公開、「ＳＷ能力でグーグルのジェミニ上回る」

グーグルの激しい追撃を受けているオープンＡＩは１１日（現地時間）、新たな人工知能（ＡＩ）モデル「ＧＰＴ－５．２」を公開した。オープンＡＩは、一部の機能でＧＰＴ－５．２がグーグルの「ジェミニ（Gemini）３プロ」を上回ったと明らかにし、グーグルとの「ＡＩ競争」で先頭の座を守る姿勢を強く打ち出した。オープンＡＩによると、新モデルは情報検索、文章作成、翻訳の性能がより高速かつ高精度になっている。特に推論力とコーディング能力が大幅に向上したという。ＧＰＴ－５．２は、従来の「即答（instant）」「思考（Thinking）」モードに加え、「プロ（Ｐｒｏ）」モードを新たに搭載した。即答は日常的な業務、思考は専門家向け作業、プロはプログラミングのように複雑で長時間を要する高度な課題に適したモードだ。同社は、ＧＰＴ－５．２が４４の専門職における業務遂行能力を評価する「ＧＤＰｖａｌ」で７４．１％（プロモード）を記録し、人間の専門家と同等の水準に達したと説明した。特にソフトウエア工学能力を測る「ＳＷＥベンチマーク」では８０％を記録し、ジェミニ３プロ（７６．２％）を上回ったと強調した。ＧＰＴ－５．２の発表は、前バージョン（ＧＰＴ－５．１）の公開から１カ月後に行われた。当初は今月末の発表が予定されていたが、グーグルのジェミニ３プロが専門家や消費者から高い評価を受けたことを受け、前倒ししたとされる。ジェミニ３の性能がチャットＧＰＴを上回ったとの評価が出る中、サム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は社内に「コード・レッド」を宣言し、生成ＡＩ技術の改善に総力を挙げている。ただ、業界では、オープンＡＩの迅速な対応にもかかわらず、グーグルの急成長を食い止めるには力不足だとの見方も出ている。グーグルはＡＩモデルに加え、画像生成・編集ＡＩ「ナノ・バナナ」でも革新的技術として世界的な人気を集めている。オープンＡＩはこれに対抗し、フォトショップを手がけるアドビと連携してグーグル牽制に乗り出している。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com