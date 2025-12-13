世界の水素トラックの９６％が中国製、「このままでは主導権を奪われる」

「このままでは、電気自動車に続き、水素車市場も中国に奪われかねない」。水素エネルギーを研究する学界から、こうした危機感が上がっている。中国が、すでに世界市場を席巻した電気自動車に続き、水素車の割合も急速に高め、「水素エコシステム」を急速に構築しているためだ。フォーチュン・ビジネス・インサイツによると、水素関連の世界市場規模は昨年末時点で約２１７５億ドル（約３１９兆ウォン）と分析されている。だが、２０３０年ごろには現在の１０倍にあたる３０００兆ウォン規模に拡大するとの予測が多い。水素技術の確保と市場先取りを狙う各国の動きも加速している。代表的なのが中国だ。中国は２０２０年ごろ、「２０３５年までに水素経済の先導国へ」を目標に、水素エネルギー産業発展の中長期計画を策定した。２０３５年までに水素燃料電池車（ＦＣＥＶ）を１００万台普及させ、国家レベルで年間最大２０万トンのグリーン水素を生産する計画だ。中国は２０２０年、北京、上海、広州の３都市で水素車普及の実証政策を開始し、都市や車両運営会社、水素ステーションの運営会社に対し、普及・運営実績に応じた補助金を支給した。２０２２年には対象都市が５０カ所以上に拡大された。こうした政策を背景に、中国のＦＣＥＶトラックは２０２４年に約１万５０００台にまで増加した。世界で稼働する約１万５５００台のＦＣＥＶトラックのうち、約９６％が中国製という計算だ。中国製水素トラックの急増により、中国は現在、世界の車両用水素消費量の５０％以上を占めている。インドも追い上げている。２０２３年１月に発表した「国家グリーン水素ミッション」では、２０３０年までに年間５００万トンのグリーン水素を生産できるインフラを整備し、現在１キログラム当たり約８ドル（約１万１７００ウォン）の価格を３．７５ドル（約５５００ウォン）にまで引き下げることを掲げている。インド政府は総額８８０億ユーロ（約１５０兆ウォン）を投じ、関連雇用６０万人の創出も目標としている。一方、韓国は道のりが遠い。乗用車分野では、２０１８年に発売された唯一のＦＣＥＶ乗用車「ネッソ（ＮＥＸＯ）」が６年間新モデルを出せず、昨年の販売台数は２７５１台にとどまった。今年、新モデル「ディ・オール・ニュー・ネッソ」が発売され、１１月までに５３２５台が販売されるなど、関心は徐々に回復している。しかし、ＦＣＥＶトラックは中国の０．１％の水準にあたる１５台しか運行されていないと、エネルギー経済研究院は分析している。ＦＣＥＶバスは昨年時点で約１７００台が運行され、トラックより状況は良いものの、水素ステーションなどのインフラ不足から、事業者が導入を敬遠する傾向が強い。エネルギー経済研究院のキム・ジェギョン上級研究委員は、「商用車分野では電気自動車と水素車は補完関係にあるが、政府支援は電気自動車に偏っている」とし、「水素トラックやバスを運行する企業への補助金支給など、追加支援策がなければ水素車の活性化は難しい」と指摘した。李沅柱 takeoff@donga.com