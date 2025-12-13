最も感情的な「アバター」第３作、生成型ＡＩは１秒も使わず　キャメロン監督強調

「『アバター』シリーズでは、生成型人工知能（ＡＩ）を１秒たりとも使っていません」。１７日に公開される最新作「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」のジェームズ・キャメロン監督（７１）は１２日、韓国メディアとのオンライン会見で、こう強調した。「『アバター』の映像が幻想的でありながら極めてリアルなのは、俳優たちの実際の演技に基づいているからだ」という。架空の異星種族を主人公に据えた「アバター」シリーズは、第１作からモーションキャプチャー技術を活用し、俳優の動きだけでなく表情の演技まで忠実にスクリーンへと反映してきた。シリーズ第３作となる今作は、上映前から「生成ＡＩは使用していない」と明示されたことでも注目を集めている。キャメロン監督は「キャラクターの解釈に基づく人間俳優の独創性は、決してＡＩが代替できるものではない」と断言した。今作はシリーズの中でも「最も感情的な作品」と評されている。物語は、第２作の終盤で主人公ジェイク・サリー（サム・ワーシントン）の長男ネテヤムが命を落とした直後から始まり、家族が喪失と悲しみを抱えながら、より強く結束していく過程を描く。キャメロン監督は「私自身も５人の子どもの父で、幼少期を大家族の中で育った。だからこそ『家族』というテーマを、パンドラの世界に持ち込みたかった」と語った。第３作で新たに登場する「灰の部族」マンクワン族は、これまでのシリーズに登場したナヴィ族などとは異なり、他部族に敵対的で荒々しい存在として描かれる。キャメロン監督は２０１２年、ナショナルジオグラフィックの取材チームとパプアニューギニアを訪れ、火山灰に覆われた村を目にした体験から、この部族のイメージを着想したという。「『灰の部族』は、憎しみや暴力、混乱、トラウマの産物だ。故郷を破壊された無力感と苦痛が、攻撃的な性質として表れた部族を想像した」と説明した。部族を率いる指導者ヴァランを演じるのは、チャーリー・チャップリンの娘であるウーナ・チャップリン。キャメロン監督は「人を引きつける魅力を持つ俳優だ」と評した。今作は１２日時点で前売り観客数が２４万人を超え、韓国国内でも高い期待を集めている。前２作が「世界興行収入史上１位（第１作）、３位（第２作）」という前作の成績がプレッシャーにはならないのだろうか。キャメロン監督は「３０００人を超えるスタッフが４年間、すべてを注ぎ込んだ作品だ。最も力を入れたシーンは、実質的にすべてのシーンだ」と自信をにじませた。キム・テオン記者 beborn@donga.com